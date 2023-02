Le budget 2024 donne déjà des sueurs froides aux Communes: "Il faut rendre une part d’autonomie aux Communes", plaide un échevin des Finances

On a encore le temps avant de tirer la sonnette d’alarme, non ? Pas si on considère qu’une petite partie de la solution se niche dans les comptes 2022, à rentrer pour la fin du mois de mars.

L’échevin a en effet un plan pour assouplir une comptabilité générale dont il déplore la raideur amidonnée d’un autre temps. "Et ça ne coûterait rien à la Région", précise-t-il.

Pourquoi "pire" ?

Qu’est-ce qui fait dire à l’échevin que le budget 2024 sera encore plus difficile que le précédent ? Pierre Dury pointe au moins deux éléments.

D’abord, la recette de l’impôt sur les personnes physiques (IPP): elle a été exceptionnelle. Ce qui a permis à pas mal de Communes de garder le budget 2023 au sec. Pourquoi ce pic de recettes ? "On ne sait pas trop, confie l’échevin. Personne n’a compris les explications du fédéral. Chez nous, ça représentait plus de 550 000 €. Mais ça ne se reproduira pas en 2024."

Ensuite, l’indexation de la dotation des zones de secours, portée par les Provinces, prendra fin en 2024. "Et les zones de secours ont vidé leurs réserves. Donc, les Communes vont devoir compenser", indique encore Pierre Dury.

Pour lui, c’est très clair: il est urgent de prendre des décisions en 2023, avant la finalisation des comptes 2022.

Il avance quatre propositions pour donner du mou aux finances communales. "La Région doit rendre leur autonomie aux Communes, sans pour autant abandonner tout contrôle. Mais avant tout, il faut maintenir un boni à l’exercice propre", répète-t-il.

Du beurre dans l’ordinaire

Les comptes, donc. Quand l’exercice comptable se clôture sur un boni, les communes n’ont pas l’autorisation de réinjecter celui-ci dans le budget ordinaire de l’année suivante, si ces recettes supplémentaires débarquent après la dernière modification budgétaire d’octobre.

C’est quoi, ces recettes tardives ? "L’indexation des points APE, des dotations de la Région, etc. À Beauraing, c’est 300 000 € au compte 2022, perdus pour le budget ordinaire 2023." On peut s’en servir pour l’extraordinaire (rembourser un emprunt, par exemple), "mais pas pour payer des salaires", regrette l’échevin.

L’interdiction avait été levée en 2020, pour cause de Covid. "On demande au ministre des Pouvoirs locaux de rendre pérenne ce qui a été une mesure exceptionnelle. "

Engagez, qu’ils disaient…

Deuxième proposition: créer un fonds général de réserve qui serait alimenté par les recettes de vente de terrains, de bois, de bâtiments, etc. "À nouveau, on peut s’en servir pour le budget extraordinaire, mais pas pour embaucher. Alors que la Région veut doper l’emploi. On doit pouvoir se servir de ces moyens pour engager des gens", revendique-t-il.

Troisième piste: permettre aux Communes qui réalisent souvent elles-mêmes certains travaux d’amortir la main-d’œuvre communale, en plus du matériel qui peut déjà être amorti. "Ce qui implique que les Communes puissent s’envoyer une facture pour leurs propres travaux, comme le ferait une société anonyme. Le résultat financier pourrait entrer à l’ordinaire. Et on pourrait embaucher", insiste-t-il. Mais le terrain est rendu délicat par le régime TVA, il le reconnaît.

"Décider en 2023"

Enfin, la circulaire budgétaire interdit aux Communes de rééchelonner des emprunts au-delà de la durée de l’amortissement. "C’est une clause à supprimer. On doit pouvoir aller sur du plus long terme. Mais politiquement, c’est difficile: on reporte la dette sur les générations futures, nuance-t-il. Ou alors, la Région finance les intérêts des emprunts, comme pour les Communes sous Plan Oxygène ?"

Pierre Dury a déjà pu discuter de ses propositions avec le cabinet du ministre Christophe Collignon (Pouvoirs locaux). Il le sent plutôt réceptif , à l’égard notamment d’une tutelle à assouplir.

"Mais ça ne va pas assez vite." Or, il n’y a pas de temps à perdre, analyse-t-il. "Si on ne prend pas de décision en 2023, ce sera trop tard. Et je crains que plus rien ne bouge en 2024, l’année des élections."