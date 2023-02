L’Agence des données de santé est sur les rails

L’Agence des données de (soins de) santé qu’il espère mettre en place en 2023 a notamment pour objectifs d’améliorer la disponibilité de ces données, d’en faciliter l’accès dans un environnement sécurisé, de soutenir la recherche scientifique et le travail de préparation des politiques pour des soins de santé de meilleure qualité et plus efficaces.

De quelles données parle-t-on ?

Le texte du projet de loi liste de manière non exhaustive les données concernant la santé physique et mentale des personnes ; celles collectées lors de l’inscription dans un service de soins de santé ; d’informations obtenues lors d’un test ou d’un examen d’une partie du corps, y compris à partir de données génétiques ; toute infirmation concernant une maladie, un handicap, un traitement clinique, des antécédents médicaux… Ces données proviennent de différentes sources: médecins, autres professionnels de la santé, hôpitaux, dispositifs médicaux,…

L’Agence est un "service administratif à comptabilité autonome" au sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Elle est dirigée par un comité de gestion et un fonctionnaire dirigeant et est assistée par un comité d’utilisateurs composé des principaux fournisseurs et utilisateurs de données dont l’industrie. Les entités fédérées sont représentées dans les deux comités.

Le projet de loi a été adopté hier en seconde lecture à une large majorité moyennant deux amendements demandés par Catherine Fonck (Les Engagés), visant notamment à instaurer plus de transparence. Ainsi, le rapport annuel sur l’ensemble des activités de l’agence des données de santé (ADS) devra être mis à la disposition des parlementaires. Et en cas de situation d’urgence, le ministre de la Santé ne pourra pas se passer de l’avis de l’ADS, comme initialement prévu, mais l’agence sera tenue de le lui fournir dans un délai de 10 jours.

Accès ouvert au secteur privé

La question de la protection des données a été soulevée par la députée PTB Sofie Merckx qui a critiqué le fait que les données de santé puissent être réutilisées à des fins commerciales, l’article 9 du projet de loi permettant à l’industrie d’entrer au comité des utilisateurs.

"Les entreprises qui font de la recherche pour mettre au point de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies nedoivent pas être exclues à condition que l’on travaille à sécuriser l’accès à ces données en application du RGPD (NDLR: règlement général sur la protection des données) et des recommandations de l’Autorité de protection des données", a répondu le ministre de la Santé.

Frank Vandenbroucke a ensuite renvoyé la patate dans le champ de l’Union européenne, précisant que "le débat concernant l’utilisation secondaire des données de santé doit se dérouler au niveau européen".

En matière de protection de données, la Belgique est loin d’être exemplaire. Elle a notamment été épinglée par la Commission européenne dans le cadre d’un conflit d’intérêts majeur pour avoir permis à Frank Robben, l’homme qui gère les plateformes d’échanges de données de sécurité sociale et de santé (la banque Carrefour et eHealth), de participer au Centre de connaissance de l’Autorité de protection des données. Frank Robben a démissionné de cet organe en février 2022.

Le texte du projet de loi relatif à l’institution et à l’organisation de l’Agence des données de (soins de) santé devra encore être débattu en séance plénière avant publication au Moniteur.