Les Belges auront-ils un compte universel pension?

Le constat de départ est alarmant : les Belges sont inquiets, voire résignés au sujet de leur pension. Pas moins de 48% d’entre eux craignent de ne pas recevoir une retraite adéquate de la part de l’État. Cette désillusion est particulièrement prégnante au sein des jeunes générations. "Notre objectif était de faire en sorte que le système soit un peu plus lisible et sécurisant pour le citoyen. Restaurer la confiance est essentiel, puisqu’il s’agit d’un mécanisme de solidarité entre générations", affirme Jean Hindriks, qui juge également urgent d’aller vers davantage de soutenabilité budgétaire de notre système de retraites.

Un compte consultable sur smartphone

Concrètement, les universitaires suggèrent la mise en place d’une sorte de compte pension pour chaque citoyen, consultable sur smartphone. Ce compte serait alimenté, chaque année, par un montant de pension exprimé en euros. "Pour faire simple, une “ fraction ” de votre salaire annuel serait traduite en droits de pension." Ce nouveau montant, en euros, viendrait alors s’ajouter aux droits de pension déjà constitués durant les années antérieures. "À la fin de sa carrière, on arrive alors à un montant total mensuel de pension, de l’ordre de 2000 euros par exemple. Ce qui est intéressant, c’est que les personnes peuvent voir comment leur retraite se construit au fil des années." Tout ce qui est acquis serait définitif, on n’y toucherait plus. "On est propriétaire de ce compte et de ces droits de pension, on ne peut pas vous les enlever."

Notons que les périodes non travaillées sont également intégrées dans ce système. "Si vous êtes au chômage ou en invalidité, vous percevez ce qu’on appelle un “ salaire imputé ”. Ce sera donc ce salaire imputé qui permettra de calculer les droits de pension de l’année en cours. Plutôt que d’avoir 1,4% de 45 000 euros bruts, vous aurez 1,4% de 38 000 euros par exemple. Donc on n’est pas du tout à zéro!" Une fois par an, ce compte serait également revalorisé, par l’intermédiaire d’un coefficient, pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution des salaires.

Un bonus… assorti d’un malus

Le départ à la pension implique plusieurs nouveautés dans ce système. L’un des grands principes ? Ce n’est plus l’âge mais la durée de la carrière qui est déterminante. "Pour accéder à la pension, c’est le nombre d’années de travail et donc le kilométrage parcouru qui importe." Selon ces académiques, il s’agit d’une correction sociale importante par rapport à la situation actuelle qui impose un âge de départ identique, sans tenir compte de l’âge variable du début de carrière.

Pour inciter les Belges à travailler plus longtemps - du moins, jusqu’à l’âge légal de la pension - un bonus et un malus seront instaurés. "L’idée de cette correction, c’est simplement de dire qu’une personne qui part une année plus tôt cotise une année de moins. Il doit donc y avoir une décote de sa pension pour refléter ce surcoût pour la sécurité sociale." À l’inverse, une personne qui partirait plus tard recevrait un bonus. "Pour être concret, si la durée de la carrière de référence est de 43 ans et que vous partez 2 ou 3 ans plus tôt, on applique une décote. Si vous partez au-delà des 43 ans, on applique une surcote. L’objectif est d’être budgétairement neutre et de responsabiliser les gens."

"Il faut répartir l’effort"

L’introduction d’un malus permettra-t-elle pour autant d’atteindre la soutenabilité budgétaire ? "Non, répond Jean Hindriks. Pour maintenir le système à l’équilibre, on peut toutefois moduler légèrement les règles d’indexation et de revalorisation." La revalorisation telle que théorisée par les deux universitaires concerne le compte pension en cours de constitution, mais aussi les pensions actuelles, en cours de paiement, qui sont également adaptées. "Plutôt que de les revaloriser à taux plein, on pourrait avoir quelque chose de plus modéré, une sorte d’indexation partielle. En modérant les revalorisations, on répartit l’effort sur tout le monde, y compris sur les personnes qui sont déjà parties à la pension."

Jean Hindriks et Pierre Devolder estiment que l’ajustement par le seul allongement des carrières est inéquitable. "Cela signifie que ce sont les actifs d’aujourd’hui qui vont devoir supporter tout le coût des pensions. Et c’est un coût énorme! On ne voit donc pas pourquoi on devrait exonérer de la participation à l’effort collectif les personnes qui sont déjà parties à la pension. Aujourd’hui, on a entre 2 et 2,5 millions de pensionnés. Il est vrai que certaines personnes ont des pensions modestes, mais d’autres mènent une vie tout à fait confortable, lance Jean Hindriks. La précarité est aujourd’hui davantage du côté des jeunes et des familles monoparentales. On doit pouvoir en discuter..."

Cette proposition de compte universel a déjà été soumise à plusieurs responsables politiques, dont la ministre des Pensions. Elle est cependant restée sans réponse. "Notre message est de dire que plus l’effort sera réparti au sein de la population, au moins il sera pénible. Et plus on agit vite, moins ce sera compliqué. C’est là que cela me fait peur… Le fédéral nous promet une réforme des pensions, mais je pense qu’il finira par renvoyer la patate chaude au gouvernement suivant."