Le bail automatisé, une première en Belgique

Pour lancer la procédure, il suffit de sélectionner la région de référence (Wallonie ou Bruxelles) via le site d’Expertym. Il s’agit ensuite de rentrer les données relatives au bailleur et au locataire, et de détailler le bien : s’agit-il d’un bien meublé ? Quelle est la surface habitable ? etc. "On tient compte du type de bien, on demande évidemment s’il s’agit d’une maison ou d’un appartement. Si vous louez une maison, vous n’aurez pas toute une série d’articles liés à l’ordre intérieur par exemple, avance Federico Chabert, administrateur d’Expertym. La plateforme va aussi tenir compte du type d’occupant : si vous avez des colocataires, un pacte de collocation va être généré automatiquement."

La société a mis ce système sur pied en collaboration avec un avocat qui travaille sur l’environnement francophone. "On veut avoir un produit qualitatif en fin de parcours", poursuit le patron. Grâce à son outil, l’entreprise entend permettre à ses clients d’éviter les litiges. L’objectif étant de baliser des contrats solides et fiables entre bailleur et locataire. "On veut vraiment simplifier et sécuriser les démarches d’un contrat de bail" pour éviter les écueils administratifs et surtout juridiques. "D’autant que la législation change… pour un propriétaire qui ne met qu’un seul bien en location, et qui refait un nouveau contrat de bail tous les trois ans, le suivi n’est pas forcément évident car la législation change souvent."

Pas tout à fait gratuit

Une fois le contrat de bail généré automatiquement et gratuitement, le client doit encore le signer de manière électronique et l’enregistrer auprès du SPF. C’est ici qu’Expertym s’y retrouve financièrement. En réalité, l’ensemble du processus n’est pas tout à fait gratuit. "L’idée, c’est que si la personne fait l’état des lieux de l’habitation chez nous, on lui offre la signature électronique et l’enregistrement automatique auprès du SPF Finances, explique le patron. Mais la génération du document en tant que telle est bien gratuite, la personne pourrait d’ailleurs s’arrêter là. Mais si elle veut aller plus loin, ça devient payant."

Un particulier pourrait donc parfaitement imprimer son document et prendre contact avec le SPF. "L’intérêt de notre plateforme, c’est vraiment de faire gagner du temps aux particuliers et aux professionnels..." Le choix du jour et de l’heure de l’état des lieux facultatif, toujours en ligne, suit ainsi la création du contrat de bail. En moyenne, le client lambda déboursera 230 euros pour ce service, "mais c’est à diviser entre bailleur et locataire". Finalement, le contrat de bail automatisé est un produit d’appel pour Expertym, qui redirige également le client - sans aucune obligation -, vers des produits d’assurances (garantie locative et RC habitation). Après avoir planché sur ce projet pendant un an, Federico Chabert se dit confiant pour la suite : "Il y a 5 ans, lorsqu’on a lancé l’activité, on était à 170 états des lieux sur l’année. En 2022, on était à 3500." Federico Chabert ambitionne une hausse de 40% de ses activités en 2023. "Et encore, ces 40% ne comprennent pas les discussions avec de tout gros acteurs..."