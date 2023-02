Journée d’actions ce mardi: les syndicats restent mobilisés

Même si les prix de gros de l’énergie ont diminué, cela se marque encore peu sur la facture des ménages. "Et les décisions prises par le gouvernement, notamment le démantèlement du tarif social élargi, risquent de faire de la casse", souligne Thierry Bodson. "Tout le monde s’accorde à constater que si on ne prolonge pas le tarif social élargi et que les prix continuent à monter, il y aura une perte de 50 à 100 € par mois pour les ménages, même moyens". Le syndicat demande aussi que la TVA sur l’énergie soit définitivement fixée à 6%. "Le besoin en électricité va continuer à augmenter. Il s’agit d’un produit de première nécessité."

La fiscalité figure aussi au rang des revendications. "On voit qu’il sera compliqué d’avoir une réforme fiscale digne de ce nom sous cette législature", commente le président de la FGTB, qui revendique davantage d’équité fiscale sur les revenus du travail, par rapport aux revenus mobiliers et immobiliers, la suppression des niches fiscales dont bénéficient les grosses sociétés et la réintroduction de deux tranches supplémentaires d’impôt, à 52,5 et 55%, au-delà de 8 000 € imposables par mois. De quoi financer le relèvement de la quotité exemptée au bénéfice des plus petits revenus.

La prochaine mobilisation est prévue le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, sur des thèmes liés aux inégalités homme-femme.