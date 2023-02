Débrief du jour : Un échevin inculpé pour viol sur mineur | Décès d’une figure verviétoise marquante | Super Bowl : les Kansas Chiefs sacrés

C’est un nouveau rebondissement, et pas des moindres dans l’affaire Michel De Herde (Défi). On a appris à bonne source que l’échevin schaerbeekois a été interpellé puis inculpé vendredi dernier, dans un nouveau dossier. L’édile est inculpé pour viol sur un mineur de moins de seize ans, viol sur mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques. Contacté, le Parquet a confirmé ces informations, sans donner plus de commentaires si ce n’est que, même inculpé, la présomption d’innocence reste de mise.

2. Verviers: décès de René Léonard, figure emblématique des Voyages Léonard

Même si depuis 12 ans René Léonard avait quitté l’entreprise familiale si chère à son cœur après son rachat par le groupe luxembourgeois Sales-Lentz, il en restait, avec son frère Marc Léonard, une de ses figures emblématiques. C’est donc avec une grande tristesse que ses proches et la famille des Voyages Léonard au sens large ont partagé le décès de ce visionnaire des voyages en car, ce dimanche 12 février 2023, des suites d’une longue maladie. Il avait 73 ans, "il aurait eu 74 ans en mars", précise sa fille, Véronique Léonard, directrice Tour-opérateur des Voyages Léonard.

3. Les ennuis s’accumulent pour la FN Herstal: 23 millions perdus dans des produits financiers

On connaît depuis quelques jours la fraude commise par le responsable du service des ventes de la FN Herstal, qui était par ailleurs agent de joueurs de football: 15 millions d’euro. Mais il apparaît, selon des informations de LN24, qu’en parallèle une autre affaire de mauvaise gouvernance est investiguée et le montant porte sur 23 millions d’euros…

4. Accident de Pierre Palmade: les passagers recherchés soupçonnés d’avoir nettoyé le domicile, le téléphone de l’humoriste introuvable

Le domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, a été perquisitionné dimanche, deux jours après le grave accident de la route qui a impliqué l’humoriste, testé positif à la cocaïne, a appris l’AFP de source proche de l’enquête. Débutée dans la matinée, la perquisition a pris fin dans l’après-midi, selon la même source, confirmant une information du Parisien.

La perquisition, dimanche, aurait permis de retrouver des médicaments et des seringues. Mais pas de traces de stupéfiants. En revanche, le téléphone portable de l’humoriste n’a pas été récupéré. Les enquêteurs soupçonnent les deux passagers recherchés d’avoir procédé à un nettoyage au domicile de Pierre Palmade avant la perquisition.

5. NFL: les Kansas Chiefs et leur diamant Mahomes sacrés au terme d’un Super Bowl 2023 exceptionnel

Héroïque, Patrick Mahomes a surmonté la douleur pour permettre aux Chiefs d’enlever leur troisième Super Bowl, en renversant (38-35) les Eagles, dimanche, au terme d’une des plus belles finales de l’histoire et d’un duel exceptionnel avec l’autre quarterback Jalen Hurts.