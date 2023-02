Comment Chine et États-Unis se jaugent par engins volants interposés

Réciprocité

Ce lundi, la Chine est passée à la vitesse supérieure en termes de réponse, assurant qu’au moins 10 vols "illégaux" américains, du même type que son ballon à haute altitude, avaient eu cours au-dessus de son territoire au cours de l’année écoulée (2022).

Une accusation plausible, selon Alain de Nève, analyste spécialisé dans l’innovation technologique auprès de l’Institut Royal de Défense. "Oui, les États-Unis mènent des campagnes similaires avec ce type de canaux qui ne sont pas toujours déclarés… en tout cas en ont les capacités", explique ce dernier, soulignant l’intérêt de l’usage d’une telle technologie (que ce soit par un camp ou par l’autre) : "Ces aérostats ont un intérêt en termes de renseignement. Ils évoluent entre 20 et 100km d’altitude. C’est une zone un peu grise qui n’est régie par aucun traité international. Ce qui ne veut pas dire qu’on peut y faire n’importe quoi chaque État est responsable de ses aéronefs, même à très haute altitude. Mais cette zone n’est concernée par aucun traité, même les traités relatifs au droit de l’espace."

"Drones"

Concernant les autres objets volants repérés dans le ciel américain, ceux-ci étaient beaucoup plus petits, selon les forces aériennes américaines, qui n’ont toutefois pas hésité à abattre dès que possible ces engins.

Il pourrait s’agir "de drones qui sont à l’essai du côté chinois", suggère Alain de Nève, qui tempère toutefois : "On ne peut pas le dire avec certitude. Mais ces dernières semaines, la Chine s’était engagée dans une série de tests de certains drones de dernière génération dont on ne connaît pas encore les évolutions et finalités."Autre élément de contexte important : ces survols interceptés au nord du territoire américain sont intervenus à la fin d’une opération d’entraînement du NORAD (alliance de défense aérienne des États-Unis et du Canada) dans l’arctique, une vaste zone d’influence où se disputent les intérêts américains, russes, mais aussi… chinois.

Autre élément de contexte, souligne Alain de Nève, la campagne d’essai américains "pour qualifier et tester leur système de défense anti aérienne, notamment avec du missile intercontinental tactique non armé. Tout ça instaure un climat qui n’est pas pour apaiser la crise", fait remarquer l’analyse.

En conférence de presse à Bruxelles avant la réunion du groupe de contact allié de l’Ukraine (le format dit "Ramstein"), le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a prévenu que "ce que nous avons vu au-dessus des États-Unis fait partie d’un schéma, où la Chine mais aussi la Russie augmentent leurs activités de renseignement et de surveillance contre les alliés de l’OTAN avec de nombreuses plateformes différentes", citant pêle-mêle le risque cyber, les satellites mais aussi, donc les (gros) ballons.