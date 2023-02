"Bel RTL va devenir plus musicale", annonce Frédéric Herbays

Depuis novembre, Frédéric Herbays travaille avec les équipes sur le repositionnement des radios du groupe RTL. Pour Bel RTL, le leitmotiv sera "d’être la radio de référence qui informe et divertit les adultes de plus de 35 ans. On va partir de ça pour stabiliser l’audience en 2023 (NDLR: la dernière étude CIM pour l’année 2022 est attendue d’ici la fin de semaine) et envisager un retour dans le top 3 en 2024."

Pour y arriver, le nouveau boss compte sur la redéfinition du format généraliste de Bel RTL. "On va garder les fondamentaux comme les figures d’antenne et des émissions comme Les Grosses têtes, Stop ou encore … et faire évoluer tout le reste. On va notamment augmenter la musique sur Bel RTL et redéfinir les rendez-vous de RTL Info et puis identifier des thématiques qui intéressent nos auditeurs. On accueillera aussi de nouvelles personnalités en cours d’année. C’est déjà le cas avec Marc Ysaye qui nous a rejoints en janvier." En plus de son émission dominicale, ce dernier va également développer une web radio intitulée Bel RTL classic rock by Marc Ysaye.

La pandémie étant passée, l’opération Pièces rouges fait également son retour avec Bérénice et Léon, toujours au profit du Télévie.

En ce qui concerne Radio Contact, elle se définit comme étant "la radio musicale de référence et une bande de copains audacieux s’adressant aux jeunes adultes", déclare Frédéric Herbays. La radio leader sur les 18-54 et 18-44 ans va voir sa programmation musicale s’élargir. "Elle doit être la radio des jeunes adultes", martèle le nouveau boss Signe de cette évolution l’émission La playlist de tonton, qui proposera entre 10 et 11h une programmation musicale complètement décalée, avec Gaëtan Bartosz à l’animation.