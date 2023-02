Plus de 209 000 opérations de la cataracte par an

Le nombre d’opération est en augmentation logique, par rapport aux 178 254 de 2020, année Covid, mais aussi près de 3 000 de plus qu’en 2019. Sachant qu’en 2017, on était encore à 197 660 opérations annuelles, ce type de chirurgie ophtalmique est clairement en progression.

La cataracte, c’est quoi ?

"La cataracte sénile est le vieillissement naturel de la lentille à l’intérieur de l’œil, qui perd de sa transparence." explique le Pr Motulsky, chef du service d’ophtalmologie à l’hôpital universitaire de Bruxelles (site d’Érasme).

La cataracte provoque une baisse de la vue, la personne est plus facilement éblouie. "Au lieu d’être conduite en ligne droite jusqu’à la rétine, la lumière est divisée en plein de petits faisceaux, en particulier lors du coucher du soleil, ou lors de la conduite nocturne, à cause des phares." On peut également avoir des halos lumineux autour des sources lumineuses.

À 65 ans en moyenne

L’âge moyen pour souffrir de la cataracte est de 65 ans. "Les hommes sont souvent moins dérangés par la cataracte" précise le spécialiste.

Certains facteurs peuvent favoriser la cataracte: le diabète, une myopie forte, et des traitements médicamenteux. "Cela peut arriver avec des traitements à base de cortisone, par exemple."

L’opération pour qui et comment ?

Si certains ophtalmologues parlent de "laisser mûrir la cataracte", c’est parce que le but est d’améliorer réellement une situation problématique. "Le patient doit vraiment être gêné par sa cataracte, sinon, il n’y a pas d’intérêt à opérer, dit le Pr Motulsky. Je demande parfois à mes patients: “Est-ce qu’il y a des choses que vous ne faites plus à cause de votre cataracte ?” Si on doit arrêter les traditionnelles parties de cartes le soir, parce qu’on n’ose plus conduire, ça vaut le coup."

La chirurgie de la cataracte se fait quasiment toujours avec des ultrasons. "Le laser n’apporte aucune valeur ajoutée pour les opérations de la cataracte " estime le spécialiste d’Érasme. "On fait une incision entre 2 et 3 mm… Généralement, 2,2 mm à 2,4 mm. On remplace ensuite la lentille naturelle par une lentille artificielle de 11 mm de diamètre, soit 5 mm pour l’optique, au centre, et 6 mm pour les “pattes”."

L’opération dure une demi-heure, dont seulement une quinzaine de minutes pour l’acte chirurgical en lui-même.

L’anesthésie s’adapte au profil du patient: elle peut être juste locale – au moyen de gouttes versées dans l’œil ; locale assistée – des gouttes plus une légère anesthésie par voie intraveineuse, pour relaxer le patient ; ou une anesthésie générale, plus rare, pour les patients les plus stressés.

Une lentille qui corrige aussi la vue ?

La lentille est faite dans un matériau inerte qui selon le Pr Motulsky, ne provoque pas d’allergies. "C’est un acrylique hydrophobe dans la plupart des cas, et parfois un acrylique hydrophile. Le choix est souvent lié aux habitudes du chirurgien, car au niveau du patient, on ne voit pas de différence entre les deux matériaux."

La plupart du temps, ce sont des lentilles qui durent à vie. "Mais on n’est pas à l’abri d’une opacification de la lentille. C’est extrêmement rare, mais ça arrive. Et dans ce cas, il faut la remplacer, ce qui est réalisable."

Le choix de la lentille est lié à la volonté du patient. "Certains ne veulent plus porter de lunettes, et corriger leur vue. Dans ce cas, il faut des implants multifocaux, qui peuvent avoir d’autres désavantages, comme la présence de halos lumineux, une baisse des contrastes, rares intolérances du patient. " Dans ce cas, on peut changer les lentilles.

Le spécialiste explique encore: "D’autres veulent privilégier la vue de près, en continuant à mettre des lunettes pour voir de loin, et privilégient les lentilles monofocales… On s’adapte à la demande du patient, à son activité, et la configuration initiale de l’œil du patient, pour ne pas changer toute la dynamique de vue."