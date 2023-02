Prêt-à-porter, un secteur au bord de la faillite ?

Mais alors, comment expliquer une telle déroute ? Sans surprise, le développement numérique s’avère aujourd’hui prépondérant pour le secteur textile. "Lorsqu’on n’était encore qu’aux débuts de l’e-commerce, une boutique connectée était avantagée, le numérique était un atout supplémentaire. Désormais, c’est l’inverse : celles qui ne sont pas sur le web sont tout simplement désavantagées", affirme Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola.

Selon ce spécialiste, certaines marques ont fait les mauvais choix, et ne se sont pas intégrées de manière efficace sur la toile. "Ce que l’on observe, c’est que toute une série d’entreprises textile sont incapables d’intégrer la digitalisation dans leur chaîne de valeurs. Cela signifie qu’elles ont des modes de fonctionnement tout à fait autonomes, pour la logistique par exemple, et qu’elles ne peuvent pas s’ouvrir à d’autres types de collaborations ou à des plateformes, comme Zalando notamment."

Or, la perméabilité des enseignes de prêt-à-porter est aujourd’hui indispensable pour assurer leur pérennité. "Le monde change tellement vite qu’il faut être ouvert à cette collaboration. Les enjeux en termes de production, de logistique, de durabilité sont tellement importants que vous devez pouvoir échanger avec des partenaires. Un seul distributeur, aussi grand soit-il, ne peut pas faire face à cela tout seul. Si c’est le cas, il se retrouve en mauvaise posture."

Une expérience premium

Pour assurer sa survie, le secteur de l’habillement aurait-il intérêt à se passer des boutiques physiques ? En réalité, pas vraiment, car les magasins sont l’une des portes d’entrée vers le consommateur. L’erreur de certaines chaînes est sans doute de n’avoir pas suffisamment repensé le rôle de leurs boutiques. "Les enseignes qui proposent une expérience complète et complémentaire, à la fois en ligne et en magasin, sont certainement les grandes gagnantes aujourd’hui", avance Ingrid Poncin, professeure à la Louvain school of management (UCLouvain).

Elles doivent cependant se réinventer et être capables de donner de la valeur à l’expérience shopping. "Les enseignes en difficulté ont peut-être négligé le travail sur la valeur de l’expérience en magasin au profit d’une mise en avant des prix." Or, entrer dans une guerre des prix avec certains pure players n’a pas beaucoup de sens. "Je pense à l a marque en ligne Shein par exemple, qui propose des tarifs dérisoires. Ce n’est pas sur cet aspect qu’il faut se battre mais sur la complémentarité, avec un aspect sans doute un peu plus premium en magasin."

Pas seulement le digital

Pierre-Alexandre Billiet partage cet avis. Selon lui, les enseignes qui proposent des expériences omnicanales - une présence à la fois en ligne et en boutiques physiques - sont les mieux placées pour résister à la crise et aux défis actuels, aux côtés des chaînes à petits prix.

"La combinaison du numérique et du magasin physique est la plus porteuse. S’il n’est plus possible aujourd’hui de se passer du digital, l’inverse est également vrai. Les pures players, les chaînes qui ne vivent que de l’e-commerce, affichent une décroissance d’environ 15%. L’e-commerce était sérieusement en baisse ces six derniers mois. Ce qui est valable pour les magasins physiques l’est donc aussi pour l’e-commerce."