Boucle du Hainaut : "avec Revolht, travaillons à livre ouvert " propose le ministre Borsus

Willy Borsus, la décision du gouvernement d’inscrire aux plans de secteurs un périmètre de réservation provisoire du tracé pour la Boucle du Hainaut n’enterre-t-elle pas tout projet alternatif ?

Non. Je propose vraiment, à la fois aux bourgmestres des communes traversées et à l’association Revohlt de travailler à livre totalement ouvert. D’aller visiter les sites où il y a du courant continu enfoui, en Allemagne ou ailleurs en Europe. J’ai déjà un rendez-vous avec Revolht la semaine prochaine pour discuter de l’ensemble du dossier. La priorité pour moi est la santé humaine, préserver les gens, même si par ailleurs nous avons décidé avec ma collègue Tellier de fixer pour la première fois des normes liées aux ondes électromagnétiques.

La réaction virulente des bourgmestres MR qui plaident pour une ligne enfouie en courant continu, moins impactante pour la santé ou les paysages, vous a-t-elle surpris ?

Je comprends les réactions, d’autant plus que j’ai été en contact direct avec les pouvoirs locaux, les riverains, les entreprises agricoles. On a consulté 61 associations, on a commandé des études, je me suis rendu sur place. Il y a une transparence par rapport au fait de pouvoir étudier l’enfouissement complet. Dès l’instant où c’est possible de le faire, j’y suis totalement favorable.

Même si cette solution est plus coûteuse ?

L’enfouissement coûte sensiblement plus cher, mais ce n’est pas un critère à mes yeux. Nous sommes le gouvernement wallon, nous ne sommes pas le conseil d’administration d’Elia.

Ce n’est pourtant pas la solution qui se profile à l’horizon.

Le point principal sur lequel je voudrais insister c’est que le gouvernement a retenu la notion d’enfouissement maximal. Nous avons sollicité deux études, celle du professeur Dai (Paris) et celle de l’ingénieure Bekolo. Et nos homologues en Flandre ont fait le même travail avec un professeur allemand, Dirk Westermann, qui arrive à la même conclusion. De leur point de vue, actuellement, les technologies d’enfouissement en courant continu ne seraient pas encore réalisables pour la Boucle du Hainaut. Mais je le répète, je suis favorable à un enfouissement complet dès l’instant où il est possible.

On ne peut pas dissocier le dossier Boucle du Hainaut du projet flamand Ventilus et du raccordement depuis Avelgem vers les parcs éoliens en Mer du Nord.

Il faut savoir qu’un comité de concertation entre les différents niveaux de pouvoir, fédéral, flamand et wallon, aura lieu la semaine prochaine et que je mettrai à nouveau cette question sur la table. Ventilus et la Boucle du Hainaut sont liés. Dans le dossier figure évidemment l’acheminement de l’énergie renouvelable produite en Mer du Nord. Mais le débat sur le nucléaire n’est pas sans incidence non plus. S’il est décidé de maintenir plusieurs réacteurs à Tihange, c’est un élément très important.

Le dossier reste donc ouvert.

Il faut une Boucle du Hainaut, ce point-là fait un quasi-consensus. Mais le débat sur le comment est complètement ouvert. Une révision du plan de secteur fixe une localisation éventuelle, à titre tout à fait provisoire, mais en même temps cela nous permet d’étudier toutes les possibilités, et pas seulement de localisation. On doit franchir une étape qui ne fixe aucune direction, et encore moins une direction définitive. Nous avons demandé que soient étudiées toutes les alternatives, y compris l’enfouissement complet en courant continu mais aussi partiel et toute autre formule. J’insiste vraiment sur ces deux mots: si on a écrit maximal et optimal, c’est pour laisser cette porte ouverte.

Transfuge de Jean-Luc Crucke : "C’est très surprenant"

Willy Borsus n’est pas très disert quand s’agit d’évoquer le passage de l’ancien ministre libéral du Budget, Jean-Luc Crucke, dans les rangs des Engagés. Un joli coup, assurément, pour le parti de Maxime Prévot, et un pied de nez pour le MR dirigé par Georges-Louis Bouchez, dont il faut rappeler que Crucke fut, en son temps, un des premiers soutiens, avant que les relations entre les deux hommes ne se tendent à l’extrême, jusqu’à devenir inconciliables.

"On sait que depuis un certain temps, Jean-Luc a pris un certain nombre de positions et de distances, mais cet engagement reste pour beaucoup très surprenant", estime Willy Borsus. "Jean-Luc a été un compagnon de route depuis de nombreuses années, je n’ai pas l’intention de commenter plus avant."

On ne peut quand même manquer de relever que Jean-Luc Crucke, qui fut bourgmestre de Frasnes-Les-Anvaing, s’en était pris, tout récemment, à la position du Gouvernement wallon concernant la Boucle du Hainaut, dans la foulée d’autres bourgmestres du coin. "Tous les acteurs, moi y compris, soutiennent la technologie à courant continu enterrée défendue par Revolht, comme pour nos voisins flamands concernés par le projet Ventilus, et dont on ne semble pas vouloir entendre parler au cabinet du ministre", soulignait le futur Engagé, taclant ainsi son compagnon d’armes Borsus.

Sur les quatorze communes traversées dans le projet de ligne aérienne d’Elia, huit sont dirigées par des bourgmestres MR, et dans quatre autres les Bleus sont dans la majorité. Pas trop gênant pour le ministre libéral qui doit trancher dans ce dossier ? "Je traite les communes exactement de la même façon, que ce soit une majorité MR ou non. Ici, on est bien au-delà des familles politiques ou des clivages. Si le gouvernement a validé ensemble les orientations, c’est bien le signe que ce projet dépasse les familles politiques", répond-il.

Aéroport de Liège : "Une victoire pour la Wallonie"

En arrachant in extremis un accord sur le permis d’exploiter de Liege Airport, accord qui se rapproche finalement de ce que souhaitait l’aéroport en termes de volume de vols, Willy Borsus a pu accrocher une plume à son chapeau, face à ses partenaires écologistes du gouvernement wallon. "C’est surtout une victoire collective pour la Wallonie", préfère souligner le ministre de l’Économie.

"Celui qui pense que nous devrions réguler l’aviation mondiale au départ de Charleroi ou de Bierset, je crois qu’il s’enfonce le doigt dans l’œil. C’est au niveau des normes internationales qu’il faut travailler. Ce que nous devons faire en Wallonie, c’est soutenir la recherche pour rendre le transport aérien moins polluant, avec de nouveaux matériaux, les carburants du futur. On a la chance d’avoir en Wallonie pas mal d’entreprises à la pointe dans ce domaine, comme Safran, la Sonaca, Thales… 19 d’entre elles ont d’ailleurs signé un partenariat d’innovation technologique."

Ces derniers temps, le MR et le parti Écolo se sont confrontés à plusieurs reprises sur des dossiers sensibles, notamment le nucléaire. "Sur l’aéroport de Liège, les discussions ont été longues et difficiles." Des tensions existent, il l’admet, mais n’en fait pas une fixation. "Le débat nucléaire est essentiellement fédéral, mais je plaide pour que l’on puisse sortir de la loi de sortie du nucléaire", dit-il.

"On voit à quel point l’enjeu prioritaire est la relance de la région. Il y a 219 000 demandeurs d’emploi en Wallonie. Un peu plus de 45% le sont depuis deux ans, alors que nous avons 141 filières de métiers sous tension ou en pénurie. Il y a donc de gros efforts à faire. Je souhaite vraiment que l’on puisse être concentrés sur ces objectifs et le respect de l’accord de gouvernement. Il y a eu des tensions sur certains dossiers mais mon message c’est: au travail plus que jamais. Et cette volonté est partagée."

Et de rappeler avec un sourire en coin que "nous sommes à plus de 16 mois des prochaines élections."

"La guerre dramatique que la Russie livre à l’Ukraine a rappelé à celles et à ceux qui l’auraient oublié que nous avons besoin d’investir dans une défense, d’armement. Nous avons en Wallonie plusieurs sociétés à la pointe dans le secteur de l’armement. C’est aujourd’hui un atout, et cela représente plusieurs milliers d’emplois", estime le ministre wallon de l’Économie, soucieux de l’avenir de la FN Herstal, plongée dans la tourmente suite à l’important détournement de fonds orchestré par un employé du service achat, via un système de fausses factures. Une magouille qui a duré près d’une dizaine d’années, et qui a amené le conseil d’administration de Wallonie Entreprendre, l’actionnaire public, à exiger le départ de trois administrateurs de la FN, estimant que cette fraude a mis en évidence des lacunes importantes dans certains organes de contrôle interne de l’entreprise. Le conseil d’administration de Wallonie Entreprendre a ainsi pris acte des démissions de Jean-Sébastien Belle, président du CA, et de Philippe Claessens, ancien CEO resté administrateur de la FN. Il a aussi mis fin d’autorité au mandat du président du comité d’audit, Laurent Levaux, administrateur étiqueté MR.

Willy Borsus approuve. "Wallonie Entreprendre a pris attitude en demandant à trois administrateurs de se retirer, sans qu’il y ait une indication de responsabilité dans leur chef. C’est une forme de responsabilité morale et pas individuelle, souligne le ministre. Ce qui est important, c’est qu’à l’intérieur de la FN, les décisions ont été prises immédiatement. On a déposé plainte, avec constitution de partie civile, et le comité de direction de Wallonie Entreprendre a lui aussi décidé de se porter partie civile dans cette affaire. La FN a par ailleurs mandaté un bureau d’expertise pour examiner s’il n’y a pas d’autres difficultés dans le fonctionnement de l’entreprise. "

"Le dommage est important, on parle de 15 millions, rappelle le ministre. Les faits sont graves. Suivant mes informations, ils sont très localisés, mais il faut se montrer très vigilants. Je préfère attendre les résultats de l’audit interne et de l’enquête avant de tirer quelque conclusion que ce soit,"