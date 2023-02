Le bourgmestre d’Anthisnes, qui clame son innocence depuis le début des révélations du Qatargate, a été entendu ce vendredi matin par le juge Claise, a indiqué son avocat. Dans le même temps, des perquisitions ont eu lieu au domicile de l’eurodéputé ou dans des bureaux de la maison communale d’Anthisnes.

+ LIRE ICI

2. Les cas de Covid et de grippe continuent d’augmenter en Belgique

L’hiver se poursuit et avec lui, son lot de viroses et d’infections respiratoires. Tant le Covid que la grippe sont en hausse en Belgique, ressort-il du dernier bilan hebdomadaire publié vendredi matin par l’Institut de Santé publique, Sciensano.

+ LIRE ICI

3. L’Ukraine de nouveau attaquée, des missiles russes au-dessus de la Roumanie ?

Alors que le président Zelensky était hier en visite à Bruxelles, la Russie a lancé une nouvelle attaque massive sur le territoire ukrainien, des missiles et des drones explosifs visant notamment des sites énergétiques. Dans le même temps, l’Ukraine a dénoncé le survol de la Roumanie et de la Moldavie par des missiles russes. Si Bucarest a démenti, ça n’a pas été le cas du gouvernement moldave, qui a convoqué l’ambassadeur russe.

+ LIRE ICI

4. De grandes chances de récompenses pour les Belges aux Victoires de la musique

C’est inédit : quatre artistes belges accumulent neuf nominations aux Victoires de la musique. On espère donc voir (au moins) un de nos artistes repartir de Paris avec une récompense. Mentissa, Angèle, Pierre de Maere et Stromae pourraient être récompensés dans une cérémonie qui est à suivre en direct sur notre site, à partir de 21 heures.

+ LIRE ICI

5. 35 blessés dans un accident impliquant un bus en Allemagne ce vendredi, des Belges parmi les passagers

Six personnes ont été gravement blessées dans un accident survenu ce vendredi matin en Allemagne et impliquant un bus sur l’autoroute A2 à hauteur de Magdebourg. Vingt-neuf autres passagers souffrent de blessures plus légères. Des Belges étaient parmi les passagers, mais on ne sait pas encore s’ils sont parmi les blessés.

+ LIRE ICI