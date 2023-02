La grippe toujours là, faut-il vacciner les enfants ?

Et en Belgique, qu’en est-il ? Chaque année, le Conseil Supérieur de la Santé rend un avis concernant la vaccination contre la grippe saisonnière. Celui pour la saison hivernale 2022-2023 prône plutôt une approche individualisée en ce qui concerne les plus jeunes. Ainsi, la vaccination est fortement recommandée pour les enfants atteints d’une maladie chronique ou recevant un traitement de longue durée à l’aspirine. Des recommandations très spécifiques, donc.

Mais qui ne sont toutefois pas figées puisque l’avis précise que le conseil suivra "l’évolution de la grippe saisonnière dans l’hémisphère sud et émettra, si nécessaire, des recommandations complémentaires, notamment au sujet de la vaccination des enfants". Ce n’est toutefois pas à l’ordre du jour, précisait-on ce vendredi au Conseil Supérieur de la Santé.

Pas prévu en Belgique

L’avis rendu en France souligne pour sa part qu’une vaccination plus large chez les enfants de 2 à 17 ans, "qui constituent le réservoir de la grippe", permettrait de limiter la diffusion de la maladie au sein de la population et des personnes âgées.

Chez nous, l’avis du Conseil Supérieur de la Santé soulignait aussi que, après deux années de forte prévention liée à la crise covid, "des questions sur l’immunité de la population pour la prochaine saison de grippe" se posent. Avec le risque d’une augmentation de la transmission du virus de la grippe, "en particulier par les enfants/jeunes adultes (non vaccinés et non immunisés naturellement) vers des personnes à plus haut risque". Le même constat qu’en France donc, mais sans aller jusqu’à préconiser la vaccination.

De son côté, la Haute Autorité de Santé française indique également que, en plus de limiter la diffusion de la maladie, vacciner les enfants aurait un bénéfice direct pour eux-mêmes. Les enfants âgés de moins de 15 ans, et plus particulièrement les 2 à 5 ans, sont surreprésentés parmi les cas de syndrome grippal vus en consultation de médecine générale et aux urgences. Or, cet hiver en France, certains services pédiatriques ont été débordés à cause de la grippe (et de la bronchiolite), les obligeant parfois à transférer des enfants vers d’autres hôpitaux.

Si les consultations des médecins généralistes pour symptômes grippaux ont sensiblement augmenté en Belgique ces dernières semaines, l’infectiologue Yves Van Laethem notait toutefois ce vendredi que "la charge hospitalière reste relativement faible".