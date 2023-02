Départ de Crucke au MR : le silence de Bouchez, les regrets de Jeholet

Il y a trois mois, le très communicant président des réformateurs avait, depuis Abu Dhabi, tenté de rattraper la balle, arguant que ce transfert d’Alexia Bertrand n’était qu’un simple prêt, une preuve que la famille libérale, toutes origines linguistiques réunies, était plus unie que jamais. Mais quelques minutes plus tard, son homologue flamand confirmait les impressions des journalistes: ce n’est qu’une heure avant l’annonce que Bouchez fut mis au courant.

Pour Jean-Luc Crucke, non seulement le président libéral ne l’a visiblement pas vu venir, mais il s’est surtout bien gardé de réagir, ne répondant à aucune de nos sollicitations et ignorant ce fait d’actualité politique pourtant marquant jusque dans le moindre de ses tweets.

Il est vrai qu’entre les deux hommes, les adieux avaient sans doute été échangés depuis longtemps. Et le départ de Crucke était apparu depuis des mois comme une question de timing, plus que d’autre chose.

Incompréhension, à défaut de surprise

"C’est évidemment dommage", a de son côté réagi Pierre-Yves Jeholet, celui qui était considéré comme son plus proche ami au sein du MR, et l’une des trois personnalités du parti que Crucke a tenu, un quart d’heure avant l’annonce, d’informer.

"Je regrette et je ne comprends pas bien ce départ. Il y avait manifestement de l’aigreur à l’égard du président, mais il laisse tomber beaucoup de compagnons de route au sein de la famille libérale. Est-ce une surprise ? Il parlait de créer un mouvement centriste, mais au final il rejoint Les Engagés, qu’il a beaucoup critiqués par le passé."

Ces derniers mois, il est vrai que Jean-Luc Crucke avait démontré "une attitude qui allait de plus en plus à l’encontre des valeurs et du projet libéral, notamment sur le nucléaire. Or, quand on a des positions qui sont plus écolos que les Écolos eux-mêmes, il devenait difficile de rester au MR", conclut Pierre-Yves Jeholet, lequel assure "respecter" le choix de celui qui restera "un ami".