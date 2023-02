1 770 MENA en attente d’un tuteur: et des mois parfois pour devenir tuteur

Ces jeunes qui arrivent sur le territoire belge, sans leurs parents, sont toujours plus nombreux. 2022 a connu d’importantes arrivées de MENA afghans et ukrainiens. Au 30 novembre, on comptait 6 092 signalements de personnes se déclarant MENA au service des Tutelles du SPF Justice: un nombre jamais atteint en 10 ans (4 881 en 2021). Certains seront toutefois déclarés ensuite majeurs via un test d’âge.

Il y avait, au 12 décembre 2022, 629 tuteurs actifs pour 3 483 MENA sous tutelle.

Et aujourd’hui donc, 1 770 MENA sans tuteur. "670 MENA sur ces 1 770 sont encore en phase d’accueil initiale, précise le SPF. Nous ne nommons un tuteur que quand ils sont en 2e phase, afin d’être sûrs de leur lieu de résidence permanent. Et 700 sont ukrainiens. La majorité étant accueillie par des membres de la famille, il est probable qu’une autre solution soit trouvée pour eux."

Depuis 2015, la pénurie de tuteurs ne cesse de croître. La fonction est exigeante. Pourtant, s’il n’y a jamais eu autant de MENA sans tuteur, il n’y a jamais eu autant de candidats désirant le devenir: 260 candidatures de particuliers ont été déposées l’an dernier. Aujourd’hui, 8 tuteurs sur 10 sont des volontaires (5 tutelles/an), les autres sont indépendants ou salariés (via Caritas, la Croix-Rouge, etc.).

De longues procédures

Mais les procédures prennent du temps. Nicolas (prénom d’emprunt) a déposé sa candidature après avoir entendu parler de la pénurie de tuteurs début 2022. À l’époque, 300 MENA sont en attente. "Je ne travaille plus et je voulais me rendre utile. Je m’attendais à avoir une réponse rapide mais rien. Les mois ont passé, j’avais même un peu oublié. Quasi un an après, j’ai reçu un mail m’invitant à une réunion d’information." Chaque tuteur doit ensuite passer un entretien, attendre d’être retenu et suivre une formation de 5 jours. Nicolas calcule: entre sa candidature et ses potentielles premières tutelles, 16 mois se seront écoulés. "Je m’interroge sur le délai vu la situation."

L’organisation d’une sélection demande "beaucoup de préparation et de charge de travail, explique le SPF Justice. Plus nous avons de candidatures, plus cela prend du temps".

En 2022, 95 tuteurs néerlandophones ont été reconnus et la plupart se sont déjà vus attribuer des tutelles. La sélection des tuteurs francophones (140 candidats) est en cours, annonce le SPF qui prévoit en 2023 une nouvelle sélection.

Des délais que Jean Danis, président de l’association des tuteurs francophones, attribue au manque de moyens. "Le budget de la Justice est ce qu’il est. Le service des Tutelles fait ce qu’il peut. Il a un budget pour un recrutement par an…"

À noter que les tuteurs sont rémunérés 700 € par tutelle par an. Les organisations (Caritas,…) qui embauchent des tuteurs salariés, reçoivent une indemnité par tuteur.

Service sous pression

Jean Danis parle aussi d’un service des Tutelles à bout. En mars 2022, le personnel faisait grève pour protester contre le sous-effectif. "Il y a un pourrissement à tous les niveaux", estime le tuteur.

En mai dernier, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, avait reconnu que le service était sous "forte pression" et débloqué 1,8 million€ pour embaucher 11 personnes et 25 tuteurs salariés (60 prévus initialement). "En raison de la pénurie sur le marché du travail, il n’a pas été possible pour les associations de recruter assez de nouveaux tuteurs salariés à court terme, note aujourd’hui le SPF. Des négociations sont en cours avec de nouvelles associations pour recruter des tuteurs salariés."

On entend que le service des Tutelles pourrait aussi viser 2 recrutements par an. "Des moyens supplémentaires pourront être alloués en 2023, à travers les crédits interministériels d’Ukraine", dit le SPF Justice.

Jean Danis rappelle que sans tuteur, la situation des MENA est "bloquée": "J’ai reçu en septembre la tutelle de deux jeunes identifiés en… mars. En attendant, ils croupissaient dans des centres." Et le contexte pourrait ne pas s’améliorer: "le tremblement de terre en Syrie impactera peut-être les arrivées de MENA", dit le tuteur.