Un jeune sur trois est anxieux ou dépressif

1. Les jeunes vont mal

Premier constat inquiétant: près d’un jeune sur trois (30%) se dit anxieux ou dépressif, c’est environ 20% de plus qu’en 2018 (12% d’anxieux et 9% de dépressifs). Plus de 50% des 18-29 ans ont une moins bonne qualité de sommeil, manquent d’énergie et affichent des niveaux de résilience (capacité à rebondir après une période difficile) plus faibles que les autres tranches d’âge.

Deux autres catégories de personnes affichent également de moins bons scores: les personnes peu diplômées et celles vivant seules, avec ou sans enfant.

2. Satisfaction de vie en baisse

A l’automne dernier, 18% des personnes étaient insatisfaites de leur vie, contre 12% en 2018. Parmi celles-ci, des jeunes, des personnes peu diplômées ou sans emploi, davantage de Wallons que de Flamands.

18% de répondants se disent insatisfaits de leurs contacts sociaux (9% en 2018). Et plus d’un sondé sur quatre (27%) indique qu’il ressent peu de soutien social de la part de son entourage. Les personnes célibataires avec enfants et celles ayant tout au plus un diplôme secondaire sont plus susceptibles de se sentir insatisfaites et peu soutenues par leur entourage.

3. Le prix de l’énergie et la guerre en Ukraine

Si la crainte d’un rebond du Covid n’inquiète plus que 11% des répondants, d’autres sujets minent sérieusement le moral des Belges. Les prix de l’énergie et la guerre en Ukraine arrivent en tête pour respectivement 70% et 56% des personnes interrogées. Viennent ensuite le prix et le risque de pénurie alimentaire (39%) à égalité avec le changement climatique. Une personne sur trois cite sa situation financière comme principale source d’inquiétude.

Sciensano pointe des nuances selon les tranches d’âge, le genre et le niveau d’éducation. Ainsi, les jeunes sont plus inquiets du changement climatique (50%), de leur situation financière (41%), de la perte d’emploi. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont plus exposés à l’anxiété et à la dépression. Les personnes peu diplômées s’inquiètent d’un éventuel rebond de l’épidémie de Covid, des prix de l’énergie, de leur situation financière. Les femmes, elles, se tracassent davantage que les hommes au sujet du changement climatique, des prix de l’énergie et de leur situation financière.

4. Bulletin mitigé pour les autorités

La capacité des gouvernants à bien gérer les situations de crise est un facteur déterminant car elle contribue à rassurer la population lorsque le pays traverse de fortes turbulences comme celles que l’on connaît depuis le printemps 2020. Si 45% des sondés attribuent au gouvernement De Croo une bonne note (24% sans avis et 31% de mécontents) pour la gestion de la pandémie, il en va tout autrement en ce qui concerne les crises énergétique et climatique avec respectivement seulement 7% et 4% de répondants satisfaits pour 75% et 76% de mécontents.