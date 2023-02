Le SETCa-SEL et la CGSLB-Appel claquent la porte du Comité de concertation du Pacte

"L’entêtement du gouvernement ne permet plus de recueillir l’adhésion des membres du personnel que nous représentons", écrivent ainsi Emmanuel Fayt (SETCa-SEL) et Elisabete Pessoa (CGSLB-Appel).

Évaluation

Pour rappel, c’est le projet de décret instaurant une évaluation pour les enseignants qui cristallise à l’heure actuelle les positions. Or, "avec ce projet de décret on change de Pacte", estiment les deux représentants syndicaux. Ils s’en expliquent : "Le Pacte pour un enseignement d’excellence se fonde dès le départ sur le fait qu’on ne peut pas obtenir une amélioration du système éducatif sans tenir compte de son impact sur chacun des acteurs de l’enseignement. Depuis deux ans nous répétons les conditions auxquelles doit répondre le décret évaluation pour qu’il respecte ce fondement du Pacte : la suppression du lien entre le développement des compétences professionnelles des enseignants et la sanction à l’emploi."

Mais tant que le gouvernement maintiendra sa ligne dans ce dossier, "notre participation au Comité de concertation, où ces questions n’ont d’ailleurs jamais été évoquées, n’est plus possible", concluent les deux syndicats.

De leur côté, la CGSP-Enseignement et le SLFP-Enseignement, qui avaient eux aussi brandi cette menace, n’ont pour l’heure pas emboîté le pas à leurs collègues du subventionné. Quant à la CSC-Enseignement, elle avait annoncé plus tôt en semaine vouloir consulter sa base avant toute décision quant à un retrait éventuel de ce Comité (lire nos éditions de mercredi).