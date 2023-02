Après Londres et Paris, c’est à Bruxelles que s’est rendu le président ukrainien pour un sommet européen extraordinaire, ce jeudi. Zelensky a notamment déclaré devant le Parlement européen que si l’Ukraine venait à être défaite, c’est toute la culture européenne qui était en danger.

2. Jean-Luc Crucke quitte le MR et rejoint les Engagés

L’ancien ministre wallon, en froid avec la direction du parti depuis un moment, choisit de quitter le navire et rejoint les Engagés (ex-CDH). Il occupera dans le parti centriste le troisième poste de vice-président.

3. L’ex-ministre et ancien bourgmestre de Liège Jean-Maurice Dehousse est mort à l’âge de 86 ans

Le socialiste était notamment le premier président de l’exécutif régional, ancêtre du poste de ministre-président wallon, à partir de 1982. Également ancien bourgmestre de la cité ardente, Jean-Maurice Dehousse était un poids lourd de la politique belge.

4. Séismes en Turquie et en Syrie : le dernier bilan monte à près de 20.000 morts

Rien qu’en Turquie, on compte plus de 16.000 morts pour plus de 60.000 blessés. Les secours poursuivent leur effort dans un froid glacial alors que le séisme est déjà l'un des plus meurtriers du XXIe siècle.

5. Le parvis de l’hôtel communal de Molenbeek-Saint-Jean en feu en pleine nuit

Un accident spectaculaire mais heureusement sans gravité s’est produit hier sur le parvis de la maison communale bruxelloise : un matelas et des sacs-poubelles étaient en train de brûler et les secours sont rapidement intervenus.

