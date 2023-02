Un sommet pour apaiser le "malaise" migratoire

Le malaise a atteint un sommet au milieu des années 2010 et reprend de l’ampleur, pas seulement à cause de l’agression russe aux portes de l’Union. "Le nombre de demandes d’asile dans l’UE a augmenté de 67 pour cent l’année dernière. Dans plusieurs pays, dont la Belgique, cela conduit à des situations très difficiles", explique la secrétaire d’État à l’asile et à la migration Nicole de Moor (CD&V), rappelant qu’aujourd’hui encore, environ "20 % des personnes qui franchissent les frontières européennes ne sont pas enregistrées."

Pour tenter d’avancer, les 27 se retrouvent donc ce jeudi. Au menu, un sacré plat de résistance : le nouveau pacte sur l’asile et la migration, présenté voilà plus de deux ans par la Commission européenne. Ce qu’il prévoit ? D’abord, une refonte des fondamentaux d’entrée sur le territoire européen, soit un "filtrage" accru des entrées sur le territoire européen, via des procédures de contrôles sanitaires, de sécurité, ainsi que d’identification (notamment le relevé des empreintes digitales avec enregistrement dans la base de données (Eurodac).

Ce filtrage plus strict doit permettre des prises de décision plus rapides, qu’il s’agisse d’un renvoi vers un pays tiers ou de l’enclenchement d’une procédure d’asile en bonne et due forme.

Les campagnes visant à décourager les déplacements de migrants vers d’autres États membres font également partie intégrante du nouveau pacte et de la stratégie suivie, tout comme un meilleur "suivi des personnes faisant l’objet d’une décision de retour".

Quant au règlement de Dublin, qui permet de renvoyer les demandeurs d’asile dans le pays par lequel ils ou elles sont arrivés (sauf exception), il demeure une source majeure de dissensions entre les 27. Le cadre est censé évoluer également, mais jusqu’où exactement ? D’après certains diplomates européens, les jeux restaient très ouverts peu avant l’ouverture du sommet.