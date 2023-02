Le Chili débordé par des mégafeux qui menacent aussi l’Argentine

Depuis près d’une semaine, centre-sud du pays est en proie à des mégafeux dans le contexte d’une sécheresse et de vagues de chaleur intenses. Deux stations météorologiques du réseau national ont enregistré ce 3 février des records de températures: 41,6 °C à Chillán, au sud de Santiago du Chili, et 34,4 °C à Concepción, au centre du pays. Les précédents records dataient de 2017, année lors de laquelle des incendies avaient déjà ravagé, entre juillet 2016 et février 2017, 575 000 hectares de forêts. Cette fois, en plus du bilan humain (provisoire) de 26 morts, 1 260 blessés et 3 000 sans-abris, en quelques jours les flammes ont déjà dévoré 290 000 hectares…

"Des conditions plus sèches et plus chaudes dans la région ont augmenté le risque d’incendies de végétation, ce qui a entraîné un grand nombre d’incendies à grande échelle qui se développent rapidement. La haute intensité de ces incendies se reflète dans les émissions et la taille des panaches de fumée transportés vers le Pacifique", a déclaré Mark Parrington, scientifique principal au CAMS.

"Une situation très complexe pourrait se présenter du point de vue climatique", a indiqué le sous-secrétaire à l’Intérieur, Manuel Monsalve, évoquant la possibilité de nouveaux départs de feu.

La surveillance satellitaire de Copernicus a également mis en évidence l’impact affolant de ces incendies en termes d’émissions de CO2. Près de 4 mégatonnes ont été rejetées dans l’atmosphère. Ce qui fait que janvier et février 2023 ont déjà atteint le deuxième niveau le plus élevé d’émissions dus à des feux de forêts au Chili pour ces deux mois au cours des 20 dernières années. Et ces émissions représentent déjà près de la moitié de celles de 2017 qui avaient atteint un record.

Un risque d’extension à l’Argentine

La surveillance CAMS a aussi permis de mesurer la puissance radiative totale du feu (FRP, fire radiative power), ce qui permet de quantifier la biomasse brûlée. Entre le 4 et le 6 février, on a enregistré un pic bien au-dessus de la moyenne des données 2003-2022. Une situation qui laisse présager un "danger d’incendie extrême sur une vaste zone du Chili" et qui pourrait aussi s’étendre à l’Argentine alors que les autorités chiliennes ont émis une alerte rouge pour des villes du sud du pays, prévenant que les incendies pourraient aussi toucher la région de la capitale Santiago.

Les États-Unis, l’Espagne, l’Argentine et le Mexique ont envoyé des moyens matériels (avions, camions, hélicoptère, drones…) et humains (experts incendie, militaires, pompiers…) pour aider les 5 600 pompiers chiliens qui luttent désespérément contre le feu.