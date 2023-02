Immigration : les vues et méthodes convergentes de la Suède et de la Belgique

L’allié belge

Afin de joindre la parole au geste, une campagne internationale visant à décourager les migrants de venir s’installer dans le pays a été lancée récemment en Suède. Pour l’annoncer, la ministre Maria Malmer Stenergard a tenu une conférence de presse, le 23 janvier dernier, en compagnie du patron de l’extrême droite (S&D) au Parlement suédois, Henrik Vinge.

La campagne vise à démontrer que la Suède a "changé de paradigme" en matière de politique migratoire, au moyen de messages ciblant notamment les autorités en contact avec les migrants, les rédactions et agences de presse étrangères, mais aussi les ambassades étrangères qui se trouvent en Suède. Une campagne qui n’est pas sans rappeler une autre initiative, belge cette fois, communiquée trois jours après la conférence de presse suédoise.

C’était le 26 janvier dernier: la secrétaire d’État à l’Asile et Migration, Nicole de Moor, annonçait alors le déploiement "de campagnes de prévention pour éviter que les demandeurs d’asile sous la responsabilité d’autres pays européens n’entament une nouvelle procédure d’asile dans notre pays". Le but: sensibiliser "les demandeurs d’asile des autres pays européens" et dissiper "les idées fausses sur la procédure d’asile belge", précisait la secrétaire d’État, qui a reçu la ministre suédoise Maria Malmer Stenergard le 20 octobre dernier, soit deux jours seulement après l’entrée en fonction de cette dernière.

La Belgique aurait-elle inspiré la très droitière Suède en matière de repoussoir à migration? "Non", répondent en chœur les deux ministères, les campagnes respectives des deux pays n’ayant apparemment même pas été évoquées en octobre dernier. "Il n’y a pas de lien avec l’initiative en Suède. Il n’est pas anormal que différents pays s’engagent dans la prévention", répond-on au cabinet de Moor. Pourtant, les campagnes annoncées par les deux pays semblent directement liées avec l’objet de la réunion du 20 octobre dernier, à savoir la volonté de faire respecter le règlement de Dublin, qui veut qu’un migrant en situation irrégulière soit renvoyé dans le pays par lequel il est entré dans l’UE (un règlement qui ne satisfait naturellement pas les pays "d’entrée" que sont la Grèce, l’Espagne ou l’Italie).

Le fond et la forme

Officiellement, "la secrétaire d’État de Moor souhaite une réforme en profondeur de la politique européenne d’asile et de migration au niveau européen", laquelle "doit remédier à des situations comme celle d’aujourd’hui où des pays comme la Belgique ont une charge d’asile disproportionnée", a fait savoir son cabinet fin janvier. Mais pour l’heure, les messages de "prévention" belges sur les réseaux sociaux font directement référence au règlement de Dublin tel qu’il existe actuellement. "Votre demande d’asile a été rejetée et vous envisagez de tenter votre chance dans un autre pays? Cela n’a aucun sens", explique par exemple ce message financé par la Belgique, ajoutant qu’ "en effet, tous les États membres de l’Union européenne appliquent toujours le règlement de Dublin. Cela signifie que vous serez toujours renvoyé vers l’État membre dont vous dépendez. C’est le premier pays de l’Union européenne où vous avez présenté une demande d’asile."

Un front pro-Dublin

La Suède est exactement sur la même longueur d’onde: le pays "ne sera pas plus généreux en matière d’asile que ce qui est exigé par le droit européen et les conventions internationales", a précisé Maria Malmer Stenergard le 23 janvier dernier, alors qu’un nouveau cadre remplaçant le réglement "Dublin" doit théoriquement être discuté lors du sommet. Mais son pays, tout comme la Belgique et la Commission européenne, tient particulièrement à ce règlement. En décembre dernier, alors que l’Italie, menaçait d’en suspendre l’application, Nicole de Moor organisait une réunion ministérielle en urgence à Bruxelles, avec une dizaine d’autres pays (dont l’Allemagne, le Luxembourg ou les Pays-Bas). L’objectif: "Une coopération renforcée autour de la procédure de Dublin et éviter un nouvel afflux de demandeurs d’asile en Belgique", affirmait alors la secrétaire d’État, estimant que "la circulation des personnes (NDLR: en situation irrégulière) d’un État membre à un autre continuera de mettre à rude épreuve notre système si nous ne nous y attaquons pas immédiatement."

Sans surprise, Maria Malmer Steneger était également présente à cette réunion, tout comme une autre suédoise, la Commissaire européenne à la migration et aux affaires intérieures, Ylva Johansson.