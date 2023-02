No Bears [CRITIQUE] - Rêves d’exil en effet miroir

Voilà treize ans que Jafar Panahi n’a plus l’autorisation de tourner. Le réalisateur iranien ne plaît pas aux autorités de Téhéran et ses films encore moins. Le gaillard continue évidemment à bosser, exposant au monde entier ce qui se trame dans son pays. Il n’hésite jamais à prendre position contre le régime ce qui lui a valu d’être emprisonné en juillet dernier. Hasard de l’actualité, son nouveau film, No bears sort chez nous quelques jours après sa libération.