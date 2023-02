Le décrochage scolaire explose en Wallonie et à Bruxelles: "C'est affolant!"

"Globalement, une augmentation de plus de 30% a été enregistrée par rapport aux chiffres de 2022 à la date du 15 décembre dernier", a ainsi relevé la ministre Caroline Désir, interrogée ce mardi en commission de l’Éducation.

De 17 402, le nombre d’élèves en situation de décrochage a en effet grimpé à 23 061 lors des douze derniers mois : 1 876 en maternelle ; 6 878 en primaire ; 14 307 en secondaire.

"Le taux de décrochage scolaire cette année est affolant, a réagi Stéphanie Cortisse (MR). Affolant parce qu’on parle de plus de 30% alors que l’année précédente on était déjà à presque 30% en plus de l’année avant. Donc c’est vraiment exponentiel."

En date du 15 décembre 2019, soit avant la crise sanitaire, le nombre d’élèves en décrochage était 12 106. En trois ans, il a donc pratiquement doublé !

"Ça fait peur, et ce ne sont pas que des chiffres, je l’entends aussi sur le terrain, j’entends les écoles qui se retrouvent démunies par rapport au décrochage scolaire des jeunes. Donc c’est vraiment un chantier important", a insisté la députée.

"Détecter et agir directement au sein de l’école lors des premiers signes de décrochage et accompagner l’élève selon sa situation individuelle permettent d’avoir un réel impact ", a de son côté plaidé son collègue Nicolas Janssen (MR).

Un plan et trois axes

"Dès lors, je me réjouis que le gouvernement ait approuvé la note d’orientation relative au Plan de lutte contre l’absentéisme des élèves centrée sur une stratégie de réduction du décrochage que je lui ai proposée", a répondu Caroline Désir.

Articulé autour de trois axes, ce plan vise la prévention ciblée individuelle, l’intervention et la compensation.

"Des personnes pilotes, responsables du fait que tous les élèves soient effectivement pris en charge de manière appropriée, seront en place dans chacun des axes, a détaillé la ministre. Leur travail s’articulera avec les intervenants de terrain œuvrant, par ailleurs, déjà aujourd’hui au décrochage scolaire pour développer concrètement les actions d’accompagnement des jeunes, prévues conjointement avec le pilote de l’axe en question. "

Accélérer le processus

Le nouveau dispositif prévoit par ailleurs une série d’actions préalables dès les premiers signes de décrochage. Il devrait être opérationnel pour la rentrée 2024.

Dans les rangs de l’opposition, Marie-Martine Schyns (Les Engagés) a dit regretter que ce plan ne puisse être mis en œuvre dès 2023. Un constat partagé par certains membres de la majorité.

"Je pense que certaines réformes devraient être accélérées, parce que l’année prochaine on va vous poser la même question et on sera peut-être à nouveau à 30% voir 50% de plus de décrochage scolaire", a encore glissé Stéphanie Cortisse à l’oreille de la ministre, appelant à faire de ce dossier "une des priorités de fin de cette mandature".