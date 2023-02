Ces vêtements qui peuvent rendre malade

Des microparticules de plastiques provenant des vêtements portés par leurs mères retrouvées dans des fœtus. L’exemple est frappant mais n’en est qu’un parmi les nombreux recensés par la chercheuse Audrey Millet qui a croisé des dizaines d’études sur la présence de substances toxiques dans nos vêtements. Ce travail a été réalisé à la demande de Saskia Bricmont et présenté la semaine dernière lors d’une soirée citoyenne au parlement européen. L’eurodéputée belge (Écolo) en appelle à une meilleure application et un contrôle plus efficient de la législation REACH envers l’industrie du vêtement. Ce texte réglemente l’usage des produits chimiques et interdit les plus nocifs, aussi bien par les entreprises européennes que pour celles basées en dehors du marché de l’Union mais qui veulent y accéder. Mais appliquer correctement la législation REACH est complexe, note la chercheuse Audrey Millet. Car les volumes de textiles échangés dans le monde ne cessent d’augmenter, que les étapes de fabrication d’un vêtement sont multiples (jusqu’à 40) et que la cascade de sous-traitances brouille les pistes.