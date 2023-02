Bientôt un contingentement pour la filière sage-femme ?

Les étudiants sont très voire trop nombreux dans certaines filières médicales et paramédicales ce qui peut nuire à la qualité de la formation. Une des causes de ce "trop-plein" est la présence d’étudiants étrangers, français pour la plupart, de plus en plus nombreux à venir se former en Belgique francophone. Récemment, le quota de non-résidents admis au cursus de médecine et dentisterie a été revu à la baisse: 15% au lieu de 30%.