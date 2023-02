Vers un remue-ménage au sein du gouvernement ukrainien ?

Corruption

Mais l’étoile de Reznikov a pâli depuis que les autorités anticorruption ukrainiennes enquêtent sur une affaire de marché truqué au sein du ministère de la Défense - une information rendue publique début janvier, après publication d’une enquête du site d’information ZN.UA. Le fond de l’affaire : un contrat signé par le ministère de la Défense à un prix présumé surévalué et portant sur les produits alimentaires destinés à ses soldats. Alors que, voilà 15 jours, le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, en charge de l’appui logistique des forces armées, était démis de ses fonctions, le ministre Oleksiy Reznikov avait assuré que le scandale relevait d’une "attaque informationnelle artificielle" fondée sur un "faux prétexte". Dans la foulée, il publiait via Facebook un long texte expliquant les circonstances de passation des contrats et assurait ne tolérer aucune corruption dans ses services.

Mais après une série de perquisitions qui ont notamment ciblé son ministère, Reznikov a dû faire amende honorable, reconnaissant que son ministère avait failli à prévenir cette affaire de corruption.

Malgré la promesse de passser au crible tous les marchés publics conclus par la Défense, y compris en matière d’aide internationale, la position du ministre semble devenue intenable. C’était du moins l’avis de David Arakhamia, le chef du parti présidentiel auquel appartient Volodymyr Zelensky, qui avait assuré dimanche soir, via la messagerie Telegram, qu’Oleksiy Reznikov resterait intégré au gouvernement ukrainien, mais "transféré au poste de ministre des Industries stratégiques pour renforcer la coopération militaro-industrielle".

Affaire pliée ? Pas vraiment : ce lundi, M. Reznikov, expliquait ne pas être au courant d’un tel remaniement, tandis que M. Arakhamia, se corrigeait, expliquant qu’aucun changement de personnel dans le domaine de la défense n’aurait lieu cette semaine.

Remaniement imminent

Toutefois, une partie du remaniement ministériel prévu devrait avoir lieu prochainement, le Parlement devant nommer le nouveau ministre de l’Intérieur. Et pour cause : Denys Monastyrsky, qui était le ministre en poste, est mort dans l’accident d’hélicoptère dans la banlieue de Kiev le 18 janvier dernier.