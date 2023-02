Turquie et Syrie : « Deux séismes parmi les plus importants depuis plusieurs siècles »

Le double séisme qui vient de secouer le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie ne surprend pas le sismologue de l’Observatoire royal de Belgique Thomas Lecocq, qui fait remarquer que ceux-ci ont eu lieu "dans des zones très actives, dont on connaît des grandes magnitudes supérieures à 7.0 - historiquement et géologiquement - depuis des centaines d’années. Ceci dit, ces deux séismes sont quasiment un ordre de grandeur plus grand que les séismes connus, ce qui en fait deux des plus importants depuis plusieurs siècles".