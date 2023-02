Si votre abonnement Netflix est arrivé à son terme, ne loupez pas l’opportunité de revoir, à partir de ce soir, The Last Dance sur Club RTL. La chaîne privée a acquis les droits de la série documentaire la plus suivie de l’histoire de la plateforme de streaming, où elle avait été mise en ligne au printemps 2020, alors que nous nous trouvions en plein confinement. Pourquoi ?

1 Parce que c’est MJ

Le fil rouge de The Last Dance, c’est la saison du dernier titre conquis par Michael Jordan et ses Bulls en 1997-1998. Mais c’est finalement toute la carrière du génial numéro 23 qui est retracée à coups de flash-back incessants tout au long des dix épisodes du programme. Or, LeBron James peut bien protester, mais Michael Jordan est et restera sans doute encore longtemps le meilleur basketteur de tous les temps. Tous ses plus grands exploits se trouvent ici relatés et commentés par la star elle-même.

2 Parce que ce sont les Bulls

Rarement un collectif aura été aussi attachant que cette génération des Bulls. Même s’il était leur indéniable leader, Michael Jordan était entouré de lieutenants aux personnalités les plus folles, à commencer par Scottie Pippen et Denis Rodman. The Last Dance ne manque pas d’aussi leur rendre hommage, et de raconter leurs destins très singuliers.

3 Parce que c’est émouvant

Bien sûr, The Last Dance est une série documentaire à la gloire de Michael Jordan. Mais elle comporte néanmoins son lot d’émotions. On pense plus particulièrement au passage qui évoque la relation forte nouée entre "His Airness" et Steve Kerr, un arrière très discret mais qui partageait avec la vedette de l’équipe la particularité d’avoir perdu son père de façon tragique.

4 Parce que rien n’est éludé

Athlète fabuleux, capable de sortir un match d’anthologie même après avoir été malade durant la nuit (souvenez-vous de l’épisode de la fameuse pizza "empoisonnée"), Michael Jordan fut aussi un sportif très critiqué pour avoir été, durant toute sa carrière, le très égotique représentant du sport business, au détriment de son engagement politique, proche du néant. Des questions sur lesquelles il est interrogé, et qu’il n’élude pas… sans convaincre réellement.

Club RTL, 22.05