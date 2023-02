Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 2.300 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu’en Égypte et en Irak.

+ DOSSIER | Toutes nos infos sur le séisme en Turquie et en Syrie

2. Factures d’énergie: les décisions du gouvernement concernant la TVA à 6 % et le tarif social élargi sont connues

Ce lundi matin, le conseil des ministres restreint s’est réuni pour aborder différents dossiers qui concernent la facture énergétique des Belges. Selon nos informations, les règles qui concernent le tarif social élargi seront modifiées. Par ailleurs, la TVA sera bien maintenue à 6% sur l'énergie, mais cette baisse sera compensée par un nouveau mécanisme d'accises.

3. Grève sur le rail en Belgique : « Le trafic sera perturbé jusqu’à la fin de la journée »

Trains supprimés, liaisons retardées : la situation est compliquée sur le rail belge, ce lundi 06 février 2023, en raison d’une grève liée à l’agression d’une accompagnatrice, hier dimanche matin.

+ LIRE | Grève SNCB : des dizaines de trains supprimés au départ de la gare Liège-Guillemins en réaction à une agression

4. Inscrire son enfant en 1re secondaire pour 2023-24: c'est parti!

La procédure d'inscription des élèves dans les écoles du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles débute ce lundi 6 février 2023.

+ LIRE | Inscrire mon enfant en première secondaire: mode d’emploi pour 2023-2024

5. Grammy Awards: Harry Styles remporte la récompense la plus convoitée, record pour Beyoncé

Le chanteur britannique Harry Styles a remporté dimanche le prix du meilleur album de l’année aux Grammy Awards, une victoire surprise face aux grandes favorites Beyoncé, à qui la récompense échappe encore, ou Adele.

+ LIRE | Grammy: ces trois récompenses (qui n’ont pas été à Beyoncé et) qui font parler d’elles