Charleroi n’avance pas

On ne peut rien prétendre quand on défend à trente mètres de son but et qu’on est incapable de couvrir les espaces dans son dos. Le remuant Storm a profité de la lenteur de Bager pour ajuster Koffi (1-0, 5e). Hairemans s’est régalé des espaces en marquant un but similaire (2-0, 27e). Juste avant, c’est le poteau qui avait sauvé le Burkinabé de la frappe de Schoofs (19e).

"On a fait une première mi-temps catastrophique. Le score de 2-0 n’était pas forcé. C’est difficile à accepter de voir son équipe jouer de la sorte. Notre ultime séance d’entraînement, samedi, n’était pas bonne et le début de la rencontre en a été le prolongement, constate Felice Mazzù. Nous avons joué sur les qualités de Malines même si je m’impute le deuxième but. Les latéraux adverses venaient apporter facilement le surnombre et j’ai changé de système au cours de la première mi-temps. Le deuxième but est arrivé juste après."

L’exclusion de Schoofs a tout changé

Le technicien ne doit pas se repentir. Il fallait bien tenter quelque chose pour endiguer l’hémorragie d’une équipe totalement déséquilibrée, coupée en deux, dont les joueurs couraient comme des poulets sans tête après une balle trop facilement confisquée par les hommes de Steven Defour.

Quand on est incapable de réagir, il faut compter sur le hasard ou la maladresse dans le camp d’en face. Schoofs (40e) a remis les Zèbres dans le jeu en concédant un carton rouge stupide après un excès d’engagement sur Nkuba.

Malin, Mazzù était parfaitement conscient qu’il fallait profiter de la mi-temps pour marquer un grand coup.

Avec un coaching proactif marqué par trois changements dès la pause et l’apport d’un deuxième vrai numéro 9 aux côtés de Bayo, le technicien a su changer le match. Si c’est bien Zorgane, d’un doublé (67e, 68e), qui a changé le match et sonnait la révolte, les entrées de Stulic et de Van Cleemput conjugués à la supériorité numérique ont permis aux Hennuyers de prendre l’ascendant sur le match.

Bayo (90e) et Stulic (76e) ont bien failli être les héros de l’après-midi mais Coucke a sorti les arrêts qu’il fallait. "Ce sont davantage deux points de perdus qu’une unité de gagnée", soupire Bayo.

Sans victoire depuis quatre matchs, les Sambriens n’avancent pas avec ce match nul. Une mauvaise opération pour le top 8 qui s’éloigne, à sept longueurs. "C’est vous qui parlez de la course au top 8, recadre Mazzù. Moi, je dis clairement que l’objectif, c’est le maintien. En avançant dans les matchs, on verra si on peut espérer davantage mais pensons d’abord au maintien."

On ne voit pas clairement Zulte Waregem rattraper son retard de huit points. Si le but est de se sauver, alors les Zèbres sont proches de l’atteindre mais s’il n’y a que cette ambition-là, la fin de la saison risque de sembler très longue.