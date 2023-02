Amende routière impayée: la saisie est possible

Il s’agit là d’un titre exécutoire, c’est-à-dire un acte qui permet le recouvrement "forcé" de l’amende routière. Le conducteur à qui est adressé cet ordre de paiement n’a plus d’autre choix que de payer, ou de contester l’infraction devant un tribunal de police. S’il ne fait rien, la contravention se transforme en dette fiscale, comme pour un impôt impayé. L’an dernier, 537 009 ordre de paiement ont été envoyés, et tant le SPF Justice que le SPF Finances semblent à présent bien décidés à rendre fonctionnel un système qui ne l’était pas. Numérisé, l’échange de fichiers entre les deux administrations se fait automatiquement.

Perception ou invitation ?

En cas d’infraction routière, le conducteur suspecté se voit, dans un premier temps, adresser par la police une "perception immédiate" lui réclamant de payer le montant d’une "amende". Un terme que dénonce Maître Gysels, avocat spécialisé dans les affaires de roulage. "Il s’agit d’une proposition. On peut l’accepter ou la refuser. Il n’y a pas non plus d’obligation de répondre au courrier", précise-t-il. Dix jours après l’envoi, un rappel de paiement sera expédié d’office.

Si la perception immédiate n’est toujours pas payée ou que les faits ont été contestés, le Parquet peut abandonner toute poursuite ou estimer la faute établie et adresser une "proposition de transaction", à payer dans les 20 jours cette fois, avec un montant majoré. "Là encore, il s’agit d’une proposition de transaction, que l’on peut accepter ou non, rappelle Maître Gysels. On vous dit que vous devez payer l’amende, mais pour moi la question de l’escroquerie se pose réellement. Combien d’automobilistes ne paient-ils pas parce qu’ils se croient obligés de devoir payer, ce qui, je le répète, est faux ?"

94% paient très vite

En 2022, 94% des intéressés ont payé leur "amende" après l’envoi de la perception immédiate ou d’une proposition de transaction. Moins de 6% des infractions sont donc restées impayées à ce stade.

L’ordre de paiement qui suit dans la procédure, et qui évite au ministère public de devoir citer le contrevenant devant le tribunal de police, est le dernier rappel pour le paiement. Avec un délai de 30 jours, et un montant encore majoré de 30% par rapport à la proposition de transaction. Et donc, désormais, l’obligation de réagir dans un sens ou dans l’autre. "Ce n’est plus une proposition, c’est un ordre à réagir, comme son nom l’indique. Mais ça pose le gros problème de la présomption de culpabilité", souligne Me Gysels.

Recours au tribunal

Bien entendu, tout citoyen garde la possibilité de s’adresser à un juge indépendant, s’il conteste l’infraction qui lui est reprochée. " Mais c’est à vous d’introduire un recours devant le tribunal, en vous auto-incriminant", reproche l’avocat. Le juge pourrait se montrer clément, accorder un sursis, mais c’est courir aussi le risque d’une sentence plus sévère. Ce recours contre l’ordre de paiement doit être introduit auprès du tribunal de police, par lettre recommandée, en ligne ou par simple e-mail, voire physiquement auprès du greffe.

La pression pour payer est évidemment très forte, et ça fonctionne plutôt. Un peu plus d’un million d’ordres de paiement ont été envoyés depuis son lancement, en 2020. Et à peine 1,34% de ceux qui l’on reçu ont introduit un recours pour défendre leur cause devant les tribunaux, ce dont se félicitent les Parquets qui peuvent désormais, disent-il, "se concentrer sur les infractions routières plus importantes."