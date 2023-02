Grand Chelem de judo: Toma Nikiforov termine au pied du podium en -100 kg à Paris

Exempté du premier tour, Nikiforov, 30 ans, avait passé le cap du double champion olympique tchèque Lukas Krpalek (IJF 84), 32 ans, touché à l'épaule et contraint à l'abandon après deux minutes, avant de sortir le Géorgien Giorgi Beriashvili (IJF 34), 24 ans, au 3e tour.

En quarts contre l'Israélien Peter Paltchik, 31 ans, 7e mondial, 2e à Paris l'an dernier et 3e en 2019, Toma Nikifovov a été expéditif, réussissant un ippon après 1:30 de combat.

En demi-finales, c'est le champion d'Europe, le Néerlandais Michael Korrel, N.2 mondial, et 3e des Mondiaux l'an dernier qui a stoppé la progression de Nikiforov, s'imposant au golden score, sur ippon après 2:16 en prolongation.

Nikiforov s'est ainsi retrouvé dans le combat pour le bronze face à Kotsoiev, 24 ans. Aucun des deux judokas n'a pu forcer la décision au cours du temps réglementaire. Dans le golden score, le Belge écopait d'un 3e point de pénalité, synonyme d'ippon, qui le privait d'une 9e médaille en Grand Chelem.

De son côté, Matthias Casse (-81kg), 2e mondial, 25 ans, exempté du premier tour, a sorti le Turc Muhammed Koc (IJF 66), 22 ans, au deuxième avant d'être surpris sur ippon par le Portugais Joao Fernando, 23 ans, 55e mondial, au 3e tour.

Sami Chouchi (-90 kg), 29 ans, s'est d'abord imposé contre le Grec Theodoros Tselidis (IJF 27), 26 ans, au golden score sur un 3e avertissement dans la prolongation. Chouchi, 310e mondial, mais qui vient juste de monter de catégorie, a ensuite été éliminé par le Géorgien Luka Maisuradze, 4e mondial, 25 ans.

En -70kg, Gabriella Willems, 13e mondiale, a été surprise au premier tour par la Néerlandaise Kim Polling (IJF 29) 31 ans, au golden score sur un waza-ari en prolongation.

Samedi, Charline Van Snick (-52kg) et Mina Libeer (-57kg) avaient pris la 7e place. En -60kg, Jorre Verstraete, 7e mondial, avait lui été éliminé lors de son deuxième combat.

Toma Nikiforov au pied du podium à Paris: "C'est la pire des places"

"C'est la troisième fois d'affilée que je me retrouve au pied du podium", a soupiré Toma Nikiforov après sa défaite. "C'est la pire des places. Cinquième aux championnats du monde, cinquième aux Masters, cinquième ici. C'est dur, parce que je m'entraîne bien, je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne intelligemment. Je commence bien mes journées, mais elles se finissent moins bien, malheureusement. Ici, je perds sur trois shidos, mais c'est le judo d'aujourd'hui. L'Azéri, on dirait qu'il ne veut pas me jeter, il joue un peu à l'influence, je suis un peu plus fatigué que lui. Du coup, je suis un peu en retard. Je le connais bien, il me connaît bien. Après le combat, il m'a d'ailleurs dit en rigolant 'une fois toi, une fois moi'. C'est vrai, mais entre-temps, cela fait mal".

Il n'y aura donc pas de neuvième médaille en Grand Chelem pour Toma Nikiforov, malgré une entame de compétition remarquable, avec notamment une belle victoire en quarts de finale contre l'Israélien Peter Paltchik (IJF 7), champion d'Europe en 2020 et finaliste à Paris l'an dernier. Mais un parcours qui aura aussi laissé des traces.

"Enchaîner trois judokas du calibre de l'Israélien (NdlR : Paltchik), du Néerlandais (NdlR : Korrel) et de l'Azéri, ce sont vraiment des combats costauds. Et c'est vrai que là, j'étais un peu cuit", a-t-il poursuivi. "Il m'a manqué un peu de fraîcheur. Cette demi-finale m'a coûté cher, sans doute la médaille. Le Néerlandais est un fin tacticien. Il remporte d'ailleurs la finale de manière un peu controversée. Il est hyper dur à approcher, il ne fatigue pas, car il fait toujours les mêmes mouvements. Il est dès lors compliqué de casser son rythme, son judo. À l'arrivée, c'est difficile d'être satisfait. On vient, je viens, pour faire des médailles, pour gagner. Et là, cela fait trois fois que je n'ai pas de médaille".