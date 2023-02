Ben l’oncle soul publie bientôt son sixième album, « Is it you ? »: « À 38 ans, je continue à apprendre »

Le chanteur – révélé en 2009 par sa reprise originale de Seven Nation Army des White Stripes, "une période où je ne suis pas rentré chez moi pendant trois ans !" – vient de fonder son propre label, Enchanté, et continue la route comme indépendant, après avoir été signé chez Motown France à ses débuts. "J’étais arrivé en fin de contrat et j’avais envie de travailler différemment et de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd’hui, je me considère plus comme un artisan de la musique… Je n’ai pas envie de jouer un autre jeu que le mien. Mais attention, je suis aussi content d’avoir connu ça. Cela aurait été difficile de faire mon premier disque sans eux."

« J’ai essayé de reproduire l’énergie dans laquelle j’étais quand j’ai composé les morceaux. »

Son nouvel album, Is it you ?, dont la sortie est programmée le vendredi 17 février, est plus posé que le précédent, Red Mango, où Ben avait fait appel à des beatmakers pour lâcher le contrôle de son identité. "C’est vrai que sur cet album, il y a plus des ballades. C’est aussi très intime. J’ai essayé de reproduire l’énergie dans laquelle j’étais quand j’ai composé les morceaux. Avec mes musiciens en studio, on était tous dans la même pièce et on a essayé de capturer un moment."

C’est sans doute plus Benjamin Duterde que Ben l’oncle soul qui s’y exprime. "C’est vrai qu’il n’y a pas la dimension entertainment, la volonté d’amuser la galerie… J’ai juste eu envie de faire de la musique pour moi, de m’amuser avec des petites mélodies puis de partager cela avec les musiciens qui m’accompagnent sur scène depuis douze ans."

Les neuf chansons ont toutes une dimension spirituelle. "Pour moi, le confinement a été l’occasion de faire une sorte de bilan et de répondre aux questions que je n’osais pas me poser… Par exemple, j’ai été baptisé, j’ai toujours cru en Dieu d’une certaine manière, mais je n’ai jamais vraiment adhéré à aucune religion. Ma religion, cela a été la musique. Donc j’ai été content de pouvoir me reposer ces questions à 38 ans."

Cette introspection est aussi venue suite à la naissance de sa fille. "Je me suis demandé ce que j’allais lui transmettre. Et je me suis notamment posé la question de la création… Je ne m’étais jamais posé ces questions-là. Et j’ai trouvé des réponses en moi."

Sur Levitate, déclaration d’amour à la vie, on ressent une certaine plénitude. "Quand je l’ai composée, j’étais heureux de me sentir en vie, d’aimer et d’être aimé."

Un peu plus loin sur le disque, The Greatest semble être inspirée par les mêmes sentiments. Mais c’est une fausse piste. "En fait, je suis fan de Mohamed Ali, et The Greatest était son surnom. C’est l’image d’une âme très forte, très puissante, avec un charisme, un caractère… Pour moi, c’est un gagnant. Et c’est aussi un mec très humain."

Le troisième single s’intitule A Rose… Il s’agit d’une adaptation d’un poème de Robert Frost. "C’est un ami, Alex Finkin, membre du collectif Roseaux, qui a décidé de l’adapter. Il en a fait quelque chose de très dépouillé qui m’a beaucoup séduit et j’ai eu envie de la mettre sur le disque."

Sur Is it you ?, on ne trouve aucun titre en français. "La musique qui m’habite est en anglais. C’est lié. Et pour cet album, l’anglais m’a permis d’avoir une sorte de déconnexion avec le réel. Pour moi, le français est vecteur d’une émotion particulière, très mélancolique. J’y retournerai sans doute, mais pas tout de suite."

Ben l’oncle soul se produira à La Madeleine le 12 février prochain, cinq jours avant la sortie officielle de son album. "Je vais essayer de reproduire l’ambiance de l’album, avec basse, batterie guitare et clavier. Il s’agit d’un orgue Hammond B3 en bois, avec la cabine Leslie. Ça sonne d’enfer. En deux heures, cela me laisse le temps d’amener les gens dans mon univers", conclut celui qui rêve d’un jour faire une grosse scène, "style Bercy".

Ben l’oncle soul, « Is it you ? », sortie le 17/02, Enchanté. En concert à La Madeleine à Bruxelles ce dimanche 12/02 à 20 h.