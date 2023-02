5.000 Allemands évacués après la découverte d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale

Un opérateur de pelleteuse avait trouvé la bombe, de 250 kilos et de près de 80 cm de long, près de la ligne ferroviaire Karlsruhe-Bâle plus tôt dans la journée de vendredi. En conséquence, le trafic des trains avait été suspendu dans la zone et a pu reprendre en fin de soirée après l’intervention des démineurs.

Peu après minuit, la police a annoncé qu’après la détonation réussie de la bombe, toutes les fermetures avaient été levées et que les riverains étaient autorisés à regagner leurs maisons et appartements. L’autoroute A5 voisine a également été rouverte à la circulation.

Même plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, des bombes continuent d’être découvertes lors de travaux de construction. En moyenne, environ 1.300 tonnes de munitions explosives sont encore trouvées chaque année dans toute l’Allemagne. Des centaines de bombes non explosées sont ainsi désamorcées.

La plupart d’entre elles datent de la période entre 1942 et 1945, lorsque l’Allemagne a été bombardée depuis les airs. On ne sait pas exactement combien de munitions se trouvent encore sous terre.

Selon le conseil régional de Stuttgart, 100.000 tonnes de munitions sont tombées dans le seul Land de Bade-Wurtemberg pendant la guerre, dont 10 à 15% n’ont pas explosé.