En Suède, une diplomatie débordée par l’extrême droite

Ils voulaient faire un coup médiatique contre la Turquie et en faveur de la liberté d’expression en Suède. Au final, ils auront aggravé la crise diplomatique à laquelle est confrontée la Suède depuis des mois, empêchée qu’elle est par la Turquie d’entrer dans l’OTAN, et ce au pire moment qui soit. En cause ? Un Coran brûlé par un certain Rasmus Paludan devant l’ambassade de Turquie, fin janvier. Disposant de la double nationalité suédoise et danoise, ce militant d’extrême droite est bien connu dans ces deux pays, où il carbonise régulièrement le livre saint dans des lieux fréquentés par des populations musulmanes.