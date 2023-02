Procès des attentats de Bruxelles: le profil et la vie de Bilal El Makhoukhi passés au crible

Revenant toujours sur la journée de mercredi, la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, s'est étonnée que des notes déclassifiées en 2016, qui concernaient des discussions en prison entre El Makhoukhi et Abrini d'une part et entre Abrini et Mehdi Nemmouche, responsable de l'attentat du Musée Juif de l'autre, n'aient été jointes au dossier que trois ans plus tard, en 2019. Le parquet fédéral a justifié ce hiatus par la volonté de ne pas mettre à mal les enquêtes de renseignements de la Sûreté de l'Etat. Les avocats de la défense ont eux déploré que ces notes aient été envoyées non pas aux juges d'instruction mais au parquet fédéral, qui pouvait alors choisir de les joindre ou non au dossier. Les juges d'instruction s'en étaient également étonnés et avaient posé la question précédemment au parquet fédéral. "L'incident" se trouve donc bien dans le dossier et n'a pas dû être acté lors de l'audience de jeudi.

Une fois celui-ci clos, l'enquêteur de la DR3 a pu présenter l'accusé Bilal El Makhoukhi, à qui est dédiée une grande partie de l'audience de jeudi.

Il ressort de l'enquête que ce trentenaire belgo-marocain était déjà bien connu des services de police avant les attentats commis à Bruxelles, mais également qu'il connaissait Hervé Bayingana Muhirwa depuis l'enfance et Najim Laachraoui.

Il a notamment fréquenté, avant de partir en Syrie fin 2012, l'association de Jean-Louis Denis, "Aidons les pauvres", étroitement liée à Sharia4Belgium, de Fouad Belkacem.

Après avoir distribué nourritures et flyers de propagande pour cette association et participé à plusieurs manifestations pro-musulmanes, notamment l'une en présence de Najim Laachraoui, il a lui-même pris la route de la Syrie en octobre 2012.

Passé par la Turquie, il y est ensuite resté 14 mois, au sein du groupe Majlis al shura mujahidin. Ce groupe salafiste est passé du giron d'Al-Qaida à celui de l'Etat islamique au cours de son séjour.

C'est pendant cette période qu'il fait plus ample connaissance avec le futur kamikaze Najim Laachraoui, qui maîtrise mieux l'arabe classique et lui sert dès lors parfois d'interprète, et c'est là-bas, lors d'un combat, qu'il est blessé par balles aux deux jambes vers septembre/octobre 2013.

Ces blessures l'obligent à reprendre le chemin de la Belgique, après avoir été opéré en Turquie.

A son retour au pays, début décembre 2013, il est immédiatement arrêté et écroué à la prison de Bruges puis libéré sous conditions, pour raisons médicales, fin février 2014. Cette année-là, il sera amputé d'une partie de la jambe droite.

Selon l'enquête et un islamologue, malgré son retour en Belgique il reste foncièrement attaché à l'idéologie salafiste djihadiste. Son nom réapparait notamment dans le dossier 'Benameur' en janvier 2015. Il finit par être condamné à cinq ans de prison, avec sursis partiel, dans le procès de Sharia4Belgium. Après deux mois de détention à la prison de Forest, il est libéré sous bracelet électronique. Celui-ci lui est retiré le 15 mars 2016, une semaine avant les attentats à Bruxelles.

Le lendemain, il apparait sur des images de l'avenue des Casernes en présence de Khalid El Bakraoui, kamikaze du métro.

Les enquêteurs et juges d'instruction se sont ensuite épanchés sur les liens entre Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa, qui a, selon eux, été recruté dans la cellule par le premier. Les conclusions des enquêteurs sur le "duo" formé par les deux hommes s'appuient sur différents éléments; notamment une note retrouvée sur un morceau de papier à l'appartement "conspiratif" de la rue Max Roos à Schaerbeek où figurent les prénoms "Imrane" et "Amine" et deux numéros de téléphone. Or "Abou Imrane" n'est autre que le nom de guerre de Bilal El Makhoukhi et Amine renvoie, d'après les enquêteurs, à Hervé Bayingana Muhirwa, ce que l'intéressé conteste.

Les messages adressés par Najim Laachraoui à "Abou Ahmed", c'est-à-dire Oussama Atar, alors en Syrie, mentionnent également le recrutement récent d'un nouveau membre dans la cellule par l'entremise d'Abou Imrane.

Pour les enquêteurs, Bilal El Makhoukhi s'est impliqué dans la cellule pour recruter de nouveaux membres et a joué un rôle logistique, qu'il devait poursuivre au lendemain du 22 mars, en gérant l'argent dont disposait la cellule et en récupérant, donc, les armes.