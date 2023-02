Névralgie du trijumeau: la science a compris d’où vient la maladie

C’est le cas de Freddy, qui est en crise pour le moment, depuis le mois d’août. "Il peut se passer un an, parfois deux ans entre deux crises", dit-il. Dans ces périodes-là, la douleur aiguë peut survenir pendant cinq minutes et durer jusqu’à une heure. "C’est une douleur intense, incontrôlable, difficile à supporter. Quand je souffre, toute ma famille a mal pour moi."

Chez Freddy, c’est souvent un mouvement de la mâchoire qui déclenche la crise… le plus souvent en mangeant. "J’arrête de manger, je me lève, et je m’en vais."

Pour ce gastronome, les crises qui surviennent à des moments inopinés sont une pénitence. "J’en arrive à avoir peur de manger. J’ai perdu beaucoup de poids depuis le mois d’août. J’essaie de ne pas mastiquer. Je mange du pain de mie sans croûte, ou du liquide. J’ai perdu quelques kilos depuis le mois d’août."

On a découvert la cause des névralgies

Dans le cas de Freddy, l’origine des névralgies est sans doute mécanique: elle a débuté après une opération des dents de sagesses, lorsqu’il avait 50 ans.

Mais la plupart des personnes ignorent pourquoi elles souffrent de ces douleurs faciales paroxystiques extrêmement violentes. Une équipe de l’UCLouvain a découvert une explication possible à la névralgie, pour tous les cas non mécaniques, et a publié sa découverte dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Il s’agit d’une mutation génétique.

En se penchant sur le patrimoine génétique d’une famille atteinte de névralgie, l’équipe de Roberta Gualdani, chercheuse FNRS et professeur à l’UCLouvain, a observé une mutation du canal ionique TRPM7. "C’est une protéine qui est exprimée dans les membranes des cellules. Son rôle est de faire passer dans la cellule des ions spécifiques, le magnésium et le calcium. Mais la mutation ouvre un pore secondaire dans le canal, ce qui provoque un afflux anormal d’ions sodium. Cela entraîne une hyperexcitabilité des neurones et provoque la douleur. "

Possibilité de traitement

Cette découverte ouvre la porte à des nouveaux traitements pour les névralgies familiales: un médicament qui ciblerait la mutation de la protéine, et bloquerait l’afflux de sodium. Cela éviterait les inconvénients des analgésiques classiques et leurs effets secondaires.

Plusieurs pistes sont possibles: soit la modélisation d’un nouveau médicament – ce qui est souvent prôné par l’industrie pharmaceutique - soit l’utilisation de molécules existantes, le "repositioning".

Roberta Gualdani travaille en parallèle sur d’autres types de douleurs, comme les douleurs cornéales (au niveau de la cornée). La chercheuse voudrait un nouveau laboratoire chargé de dériver des cellules-souches à partir du sang des patients atteints par des douleurs neuropathiques familiales, afin d’obtenir des modèles in vitro des neurones sensoriels de la maladie.

Après avoir travaillé sur des mutations trouvées chez des patients américains et italiens, la Pr Gualdani souhaite étendre des recherches à des patients belges atteints de cette maladie.