Le « procès du siècle » à côté de la plaque ?

Toutes les salles portent le nom de "Popelin" en référence à Marie Popelin, juriste et féministe belge née en 1846. Depuis ce lundi, les salles Popelin numérotées de 2 à 8 sont fermées. Un véritable constat d’échec pour ce procès dont le désintérêt populaire s’explique aussi par la localisation du site et sa disposition. L’échec, c’est aussi d’avoir mis en place une structure absolument pharaonique pour une poignée de journalistes et quelques parties civiles…

300 mètres pour aller chercher un café

La configuration des lieux au sein de l’ancien siège de l’OTAN ne permettra pas la réconciliation espérée entre les différentes parties. Exemple: entre la salle dédiée à accueillir les parties civiles, la cafétéria et la salle du procès – la Popelin 1 – il y a bien 300 mètres de couloirs interminables à se farcir. La présidente en est bien consciente et a déjà mentionné à quelques reprises les distances conséquentes à parcourir pour aller chercher un café. Les salles annexes sont désertes et la salle principale du procès n’a jamais été comble. Dans les prochains jours, l’audition des parties civiles devrait attirer un peu plus de monde mais pas au point de faire de l’ancien siège de l’OTAN un site favorable à un procès d’une telle envergure.

Le procès de Paris s’était tenu au cœur de la capitale française, celui de Bruxelles a été relayé en périphérie. Après coup, peut-être est-ce plus facile de faire le procès du procès mais on se demande où le SPF Justice a été puiser son inspiration. Sûrement pas dans le procès des attentats de Paris, cité en exemple pour son organisation.

460 places pour une dizaine de journalistes

Si on prend le cas de la salle de presse, on y a compté environ 460 places pour une dizaine de journalistes présents au quotidien. La cafétéria s’étend à l’infini et n’est jamais occupée. Chacune des salles a été aménagée avec du mobilier neuf qui ne servira jamais pour ce procès. "Le nombre potentiel de victimes, ce n’est pas une mince affaire, analyse Luc Hennart, magistrat et porte-parole de ce procès. On est parti sur l’idée que ce serait un procès hors-norme mais ce n’était pas la réflexion adéquate. "

C’est le consortium Fabricom/G4S qui a assuré la sécurisation des lieux et son équipement à coups de millions d’euros. Ce procès coûtera environ 30 millions. "On ne peut pas dire qu’il y a une âme de palais de justice, regrette Luc Hennart. Lorsque j’étais président du tribunal de première instance, on voulait mettre à disposition des centaines de PC pour que les victimes des attentats puissent consulter leur dossier. J’avais dit que ce n’était pas nécessaire et qu’on s’adapterait. On s’est finalement rendu compte que la consultation du dossier a été relativement faible."

L’ancien magistrat reste partisan du Poelaert: le palais de justice de Bruxelles situé sur la place Poelaert, au cœur de la capitale. "Peut-être qu’une préparation et une réflexion différentes auraient pu aboutir à une solution alternative. "

On s’interroge sur la manière dont le SPF justice a élaboré ce dossier. Qu’a-t-il retenu de l’organisation du procès des attentats de Paris ? Où a-t-il imaginé que le procès de Bruxelles allait attirer plus de médias qu’à Paris ?

« La justice est déracinée »

Vincent Lurquin, avocat de la défense, se présente comme un "nostalgique du Poelart." Pour lui, cette erreur de casting - en privilégiant l’ancien siège de l’OTAN – a aussi un impact sur la qualité du procès. "On doit faire un procès de mémoire et il n’y a personne qui y vient. Un procès, c’est: justice, mémoire et réconciliation." Et la réconciliation peinera à trouver une place dans l’austérité de ces bâtiments. "Il n’y a aucune convivialité, aucune humanité à l’intérieur de ces lieux. Ici, la justice est déracinée et cela a une incidence sur la manière dont on juge."

Derrière le SPF Justice, il y a aussi un ministre. "Avec l’histoire des boxes, des fouilles à nu quotidiennes des accusés, le ministre est passé à côté car ce n’est pas un acteur de la justice."

Au budget de ce procès, on remarque que 544 000 euros ont été prévus pour le chauffage. Le constat sur place: il fait assez froid partout puisque des milliers de m2 sont inutilement chauffés et que ce bâtiment est énergivore.

Prévu au moment de la pandémie

Du côté du SPF Justice, on assure que la fréquentation du site "peut encore changer. " C’est indéniable qu’il y aura un peu plus d’assistance lors du témoignage des parties civiles, un peu plus d’intérêt médiatique lorsque les accusés s’exprimeront. Mais pas de quoi remplir ces centaines de sièges vides. "Au moment de la préparation, on devait aussi tenir compte de la pandémie, " justifie-t-on. Un argument qui tient la route puisque ce procès n’a pas été configuré en quelques semaines.

Surdimensionnement du Justitia, démontage du box des accusés malgré les alertes préalables, fouilles à nu systématiques des accusés en contradiction avec un jugement du tribunal de première instance: cela commence à faire beaucoup pour le procès du siècle…