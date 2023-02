Grande première pour le rugby belge : une arbitre belge désignée pour le Tournoi des Six nations dames

Il s’agit d’une grande première pour la Belgique à ce niveau. Il s’agit là d’une nouvelle promotion et récompense pour Adèle Robert qui, en 2019, avait déjà commencé sa carrière à l’international avec le Trophée Européen, l’anti-chambre des Six Nations. Si elle sera de nouveau appelée dans cette compétition européenne (deux rencontres, une aux Pays-Bas, une autre en Croatie pour Ukraine-Suède), rejoindre le Six Nations reste une grande surprise mais surtout une énorme fierté.

”C’est une énorme nouvelle et une magnifique opportunité pour moi…”, a confié Adèle Robert sur le site du Rugby Club Soignies où elle a joué et entrainé. “D’habitude ce sont des Ecossaises, des Anglaises ou des Italiennes qui sont choisies. Quand j’ai appris ma désignation, j’ai pleuré de bonheur car c’est beaucoup de pression et de travail. J’avais mis cet espoir dans un coin de ma tête et aujourd’hui, c’est devenu une réalité”

À 29 ans, elle a été désignée à la touche pour deux rencontres de cette compétition prestigieuse : Angleterre-Ecosse du 25 mars et Ecosse-Italie du 22 avril 2023. Elle suivra d’ailleurs un stage en mars avec les arbitres pour préparer au mieux ce rendez-vous de l’Ovalie.

Pour la Sonégienne, cette nouvelle étape signifie beaucoup et elle espère pouvoir continuer à gravir les marches. La Coupe du monde féminine qui se disputera en 2025 est dans un coin de sa tête et elle ne perd pas de vue non plus le championnat belge où elle a commencé à arbitrer les hommes. De là à imaginer se frayer un chemin vers le très prestigieux Six Nations masculin ? Il y a trois ans, elle nous indiquait qu’une règle stipulait que l’idée était de confier le rugby féminin aux arbitres dames et masculin aux hommes. Comme en Belgique.

”Mais il y a de plus en plus d’arbitres femmes qui se lancent et qui progressent, peut-être que c’est ce qui ouvre les esprits et les portes et qui a fait que j’ai dirigé une rencontre de D1 hommes”, nous avait-elle confié après Frameries-Dendermonde.