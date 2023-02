Éoliennes : un ras-le-bol se fait sentir

Il s’agit d’un record, en hausse de 35% par rapport à l’année précédente, déplore Edora, la fédération des énergies renouvelables. Signe notamment de l’engorgement au niveau du Conseil d’État. Le gouvernement fédéral a promis, en juin dernier, d’accélérer les procédures. Il faut engager des auditeurs. Edora plaide carrément pour la création d’une chambre dédiée à cette problématique.

Frilosité palpable

En comparaison: le parc wallon déjà en fonction représente, avec 528 éoliennes (voir notre carte) une puissance totale de 1 295 MW, correspondant théoriquement à la consommation annuelle de 650 000 ménages. Mais les 99 MW installés en 2022 sont "insuffisants" pour atteindre l’objectif régional de production fixé à 6200 GWh/an. Il faudrait pour cela installer 150 MW par an, estime Edora, qui souligne que la Flandre a installé 204 MW, deux fois plus que la Wallonie dans la même période "sur un territoire plus exigu et densément peuplé",

La frilosité par rapport au développement de l’éolien est de plus en plus perceptible. En particulier à l’issue du débat autour du prolongement des centrales nucléaires. "Il y a eu un regain d’enthousiasme de la population par rapport au nucléaire. De plus en plus de citoyens se posent la question de l’intérêt, pourtant bien réel, des énergies renouvelables", doit bien constater Fawaz Al Bitar, directeur général d’Edora. Ce "décrochage" est, dit-il, sensible par rapport à d’autres pays européens.

Ce sentiment est palpable au niveau des autorités communales également, avec nombre "d’avis négatifs" rendus pour les nouveaux projets. La période qui précède les prochaines élections communales, en octobre 2024, n’est certainement pas propice à la prise de risque de bourgmestres qui préféreront laisser le pouvoir régional se mouiller pour atteindre l’objectif fixé. Mais à mesure que les mâts, de plus en plus hauts, s’installent dans le paysage, un sentiment bien réel "d’encerclement" se fait sentir.

Frilosité accrue

Dans certaines régions, plus d’un bourgmestre estime "avoir déjà fait sa part" en matière de développement éolien. "On sent, localement, une frilosité accrue, sinon un ras-le-bol qui monte tant au niveau des citoyens que des autorités, en butte aux pressions, dans un sens ou dans l’autre" confirme Michel L’Hoost, à l’Union des Villes et Communes, prise en tenaille entre les priorités régionales et les sensibilités locales.

Des permis portant sur 150 MW sont à l’examen en deuxième instance auprès des ministres concernés. Les recours au Conseil d’État proviennent le plus souvent d’associations de citoyens, plus rarement des communes elles-mêmes, même si Ciney, Frasnes-lez-Anvaing, Andenne, Pont-à-Celles, Bastogne, Bertogne, Dalhem ou Eghezee, notamment, en ont introduit. En 2017, ces recours portaient sur 21 dossiers et 100 éoliennes, pour un potentiel de moins de 300 MW,. Avec l’effet cumulatif et des mâts plus puissants, on est donc passé à 55 projets en recours, portant sur 188 éoliennes, soit 653 MW en 2022. Plus du double.