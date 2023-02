Écolo et Groen poussent pour un embargo sur les diamants russes

Pourtant, depuis le début de l’offensive russe, la Belgique s’oppose à un tel embargo, car il priverait la place anversoise, l’une des plus puissante au monde en matière de commerce de diamants, de précieuses importations. Et cela commence à agacer certains partis, à l’image d’ Écolo-Groen, qui déposeront une proposition de résolution dès la semaine prochaine, afin de pousser le fédéral à inclure les diamants, mais aussi l’uranium russe, dans les sanctions européennes. "On discute d’un dixième train de sanctions, mais on est dans une incohérence folle et bête", fustige Samuel Cogolati, l’un des députés (Écolo) à l’origine de cette proposition de résolution, et qui souligne qu’ "on impose les sanctions sur toutes sortes de minerais extraits en Russie, y compris l’or! Mais pour les diamants, toujours rien ? Et on sanctionne le pétrole et gaz russe, mais pas l’uranium ?".