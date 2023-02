Insultes et calomnies en ligne sont considérées comme délits de presse : « La protection des citoyens n’est pas assurée »

L’article 150 de la Constitution

Étienne Wéry, pénaliste insiste sur la nécessité de faire évoluer la notion de délit de presse, pour mettre fin à l’impunité.

En Belgique, la Constitution prévoit que les délits de presse relèvent de la cour d’assise, à l’exception de ceux inspirés par le racisme ou la xénophobie. Cela implique un jury de 12 personnes, une procédure très longue et chère. "Le problème, c’est que quasiment aucun délit de presse n’est poursuivi en réalité."

En 2012, la cour de cassation considère que le délit de presse suppose un texte reproduit par voie d’imprimerie ou un procédé similaire, assimilant la diffusion numérique. "Tout le monde s’en est réjoui parce que l’article papier aurait été protégé par l’article 150, mais pas sa version électronique." Puis les réseaux sociaux sont arrivés. Le déferlement de haine, d’insultes de harcèlements a été lui aussi "protégé" par l’article 150 de la Constitution.

En 2016, la cour d’appel de Liège rend un arrêt estimant que des propos publiés sur un mur Facebook ne sont pas des articles émettant une pensée critique ou argumentée, mais des insultes dépourvues d’esprit humoristique, et que les insultes ne constituent pas un délit de presse. Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt, estimant que c’est une violation de l’article 150.

Et les plaintes au civil ? "Au civil, on est seul, l’État n’intervient pas. On doit soi-même financer, apporter les éléments de preuve, démontrer qui est l’auteur derrière le pseudo des messages de haine…" La procédure coûte cher et ne rapporte au mieux qu’un peu d’argent.

Changer la loi ?

Ce n’est pas si simple selon Étienne Wery, car le délit de presse fait partie de la Constitution. De plus, difficile de toucher à l’article 150 de la Constitution sans faire sauter la protection contre les journalistes d’opinion. Enfin, le pénaliste estime que, comme les médias sont une compétence communautaire, cela complique la donne: "Il faut mettre les Communautés d’accord ! "

Pour Étienne Wéry, la solution viendra d’une condamnation de l’État, le jour où un courageux entamera une action. "C’est problématique, car actuellement, la protection des personnes n’est pas assurée."