France, les années 80. Rose, Jean et Ernest débarquent de Côte d’ivoire. Il s’agit pour les trois frères et sœur de se faire une place… Le récit en triptyque suit chaque personnage sur plus de vingt ans.

Ce qu’on en pense

Après le succès de Jeune femme (Caméra d’or à Cannes en 2017), Léonore Serraille reste dans la veine sociétale. Ici, il s’agit de donner des visages au mot "immigrés". Mais encore une fois, c’est d’abord un sublime portrait de femme en galère qui se bat pour sa liberté.

C’est aussi une fresque familiale. Le film est construit en trois volets et notre préférence va à la première partie pour Rose, un personnage complexe qui a le courage de ses choix. La suite est inégale mais ce sont ces imperfections qui font aussi sa réussite. Anti-conformiste, anti-cliché, le récit est généreux de plein de petites choses, c’est un peu de désordre qui fait du bien. D’autant que le drame est nuancé. Un film en étoile, donc, à plusieurs très beaux rayons ne brillant pas du même éclat.

Drame de Léonore Serraille. Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak et Kenzo Sambin. Durée: 1 h 56.