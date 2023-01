Procès des attentats à Bruxelles : l’expérience de Khalid El Bakraoui dans le grand banditisme l’a rendu discret et prudent

Il montre les premiers signes de radicalité à sa sortie de prison. Que s’y est-il passé? "Nous ne connaîtrons jamais le parcours de radicalisation de Khalid El Bakraoui", a reconnu un enquêteur de la police judiciaire fédérale. Toutefois, les visites que lui a rendu son cousin Oussama Atar (chef présumé de la cellule depuis la Syrie) constitue une piste envisagée par les enquêteurs. Plutôt que de parler de "radicalisation" à son encontre, l’islamologue Mohamed Fahmi préfère donc employer devant la cour le terme de "politisation de la criminalité" le concernant.

Il se marie en 2014. Lors d’un "voyage de noces" en Turquie, il abandonne sa femme une journée à l’hôtel prétextant "des choses à faire". Selon l’accusé Osama Krayem, c’est le moment ou le kamikaze se serait rendu en Syrie pour rencontrer son cousin Oussama Atar et Abou Mohammad Al-Adnani, le responsable des opérations extérieures de l’État Islamique.

En parallèle, plusieurs achats de chargeurs de Kalachnikovs vides, 31 en tout, sont effectués dans un magasin à Wavre. Khalid El Bakraoui ne s’y rend jamais en personne mais envoie des connaissances, évitant ainsi d’attirer l’attention sur lui.

C’est d’ailleurs ce qui, selon les enquêteurs, définit le kamikaze. "Il n’est jamais en avant. Il donne les ordres, il commandite, il coordonne... Il a une certaine maîtrise de la clandestinité", ont-ils expliqué.

Les éléments présentés montrent en effet un homme qui possède de multiples numéros de téléphone, chacun dévolu à une tâche bien précise. Il prend soin d’éteindre son GSM durant les phases-clés de ses opérations, fait appel à des amis de longue date pour les changements de planque d’urgence, etc. "Il est méthodique et fait fonctionner son réseau, ce qui lui vient de son expérience dans le grand banditisme", ont commenté les enquêteurs.

Khalid El Bakraoui entre dans la clandestinité peu après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, pour lesquels il a joué un rôle de coordinateur en contribuant à fournir planques, téléphones, armes, véhicules et faux documents. "Il ne se fera plus remarquer physiquement jusqu’au jour des attentats à Bruxelles, où on le verra apparaître sur les images de vidéosurveillance de la Stib lorsqu’elles seront examinées", a précisé la juge d’instruction Sophie Grégoire.

Cette clandestinité va de pair avec une discrétion accrue. Khalid El Bakraoui use de fausses identités, se déguise avec une perruque et des lunettes lorsqu’il doit effectuer des achats et va jusqu’à se teindre les cheveux en blond peu avant le 22 mars. "Il est passé maître dans l’art du changement d’apparence", ont conclu les enquêteurs.