Mort de 3 paresseux : les contrôles sont-ils suffisants ?

Une critique qui est pour le moins nuancée au cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement: aujourd’hui, il y a 13 contrôleurs à l’UBEA, en plus d’un juriste et de 3 administratifs. Et une procédure de recrutement pour étoffer les équipes est en cours. Par ailleurs des contrôles de l’UBEA sont régulièrement pratiqués à l’aéroport, y compris par des vétérinaires et même de nuit, dit-on au cabinet de la ministre.

Dans ce cas précis, l’avion était en transit et n’aurait dû rester sur le tarmac liégeois que deux heures. Dans un tel cas, l’aéroport n’est pas informé du contenu des avions. Ce n’est que parce qu’il y a été contraint par la météo qu’il y a stationné plus de 24 heures, entre samedi et dimanche. Mais ce n’est que le dimanche matin que l’UBEA a été informée de la présence des 9 paresseux à bord.

Morts avant d’arriver ?

Quoi qu’il en soit, il n’est pas certain qu’un contrôle dès l’arrivée de l’avion aurait pu empêcher la mort des trois animaux. Pour la simple raison qu’ils étaient peut-être déjà morts en arrivant à Liège…

La compagnie aérienne qui transportait les 9 animaux a mandaté l’aéroport de Liège pour faire effectuer une expertise médicale. La faculté vétérinaire de l’ULiège a été chargée de l’autopsie et ses conclusions éclairciront la situation. Mais, selon de premiers éléments, il semble que les animaux, y compris ceux qui ont survécu, étaient mal en point et que le froid ne serait peut-être pas la (seule) raison de leur mort. Les six rescapés ont été débarqués pour être mis dans une chambre chaude, mais ils ont aussi dû être réhydratés. Repartis dimanche soir pour Kuala Lumpur, en Mailaisie, ils y sont arrivés sains et sauf.