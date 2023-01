Alors qu’ils profitent de vacances dans un chalet du fond des bois, la petite Wen et ses deux papas voient débouler quatre étrangers menaçants, venus exercer sur eux un drôle de chantage: soit ils sacrifient l’un d’entre eux, soit l’Apocalypse s’abattra sur l’humanité.

Ce qu’on en pense

M. Night Shyamalan ( Le sixième sens, Split) n’a, mine de rien, que 52 ans. Mais fait déjà partie des cinéastes qui comptent, malgré un passage à vide (De La jeune fille de l’eau à After Earth). Le revoilà à l’œuvre dans un registre – le thriller horrifique – dont il maîtrise parfaitement les codes, et qui l’avait vu atteindre des sommets avec Le village. C’est donc avec habileté qu’il fait monter l’angoisse du spectateur autour de ce dilemme impossible.

Le souci, comme souvent chez Shyamalan, consiste à faire durer le plaisir de cette promesse. Malgré un casting plutôt sympa, avec notamment l’ex-catcheur Dave Bautista, il ne parvient pas tout à fait à allier le fond et la forme, et à inoculer à son film la même puissance narrative que celle présente dans le livre dont il s’inspire ( La Cabane aux confins du monde de Paul Tremblay). Il ne réussit pas, non plus, à entièrement éviter le piège du religieux, qui imprègne ce Knock at the Cabin sans un recul qui eût sans doute été nécessaire. Une demi-réussite. Pour un demi-film, c’est finalement logique.

Thriller de M. Night Shyamalan. Avec Dave Bautista et Ruppert Grint. Durée: 1 h 40.