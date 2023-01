Sophie a grandi, mais elle se remémore le passé avec une pointe de mélancolie. Elle repense à son père, et à ce voyage qu’ils ont fait ensemble, il y a une vingtaine d’années.

C’était quelque part en Turquie: le soleil brillait, les chansons pop passaient à la radio, l’eau de la piscine était turquoise, et Sophie et son père Calum buvaient des cocktails colorés. Entre images vidéos et souvenirs flous, flotte un mystère qui ne dit pas son nom…

Ce qu’on en pense

Partant de ses souvenirs d’enfance, Charlotte Wells a composé Aftersun comme un délicat collage de moments.

Ce voyage entre un père et sa fille est ainsi à la fois très marqué temporellement (les années 90 dans toute leur splendeur) et intentionnellement flou sur des détails précis – et le spectateur, sans cesse convoqué, flotte dans cette mer turquoise entre passé et présent, lui aussi.

Mélangeant les supports et les formats, la mise en scène déborde d’idées de cinéma. L’émotion naît au fil de la progression du récit, au fur et à mesure que ce tableau impressionniste prend vie – mais aussi grâce aux interprétations généreuses et vibrantes de la jeune Frankie Corio et de Paul Mescal ( Normal People), ce dernier ayant décroché pour le rôle une nomination aux Oscars fort méritée.

Drame de Charlotte Wells. Avec Paul Mescal et Frankie Corio. Durée: 1 h 42.