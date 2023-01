Les tartes et les éclairs partaient pourtant comme des petits pains, mais le 19 février, ce sera la quille. Le boulanger Éric Van De Kerckhove arrête. L’adresse deviendra un dépôt-vente pour l’atelier Ponsar qui essaime déjà dans la province.

”On est triste, explique cette cliente à l’annonce, mais vous avez bien raison”. On perçoit un vrai désarroi dans les propos. Étonnant de voir cette emblématique maison arrêter les frais. VDK, c’était un nom dans le chef-lieu.

HISTOIRE | Il y a cinquante ans, une violente explosion tuait neuf personnes à Saint-Amand-les-Eaux

”Tout un quartier ravagé par l’explosion d’un camion de gaz : quatre morts et plusieurs disparus”, titrait Le Courrier de l’Escaut du samedi 3 février 1973.

Plus tard, on apprendra finalement le décès de cinq autres personnes. C’était il y a cinquante ans, le 1er février 1973. Peu avant 17 heures, un camion-citerne transportant 18 tonnes de propane franchit la frontière franco-belge, à Bléharies. Quelques minutes plus tard, le poids lourd rentre dans Saint-Amand-les-Eaux. “Le chauffeur a perdu le contrôle de son camion en voulant éviter un cycliste”, écrit notre journal. Le poids lourd se couche sur le flanc et écrase les trois occupants d’une voiture qui circulait dans le sens inverse. Puis c’est l’explosion.

RÉGIONS | Arrêt de Tihange 2 : “Ne plus entendre le bruit de turbine en salle des machines sera le plus symbolique”

Si ce ne sont trois années à Tihange 1, Philippe Dengis (58 ans) a fait toute sa carrière au sein de la centrale de Tihange 2. En 1988, il débutait par le laboratoire de chimie pour ensuite “grimper les échelons” jusqu’à la fonction de chef de quart au service de conduite en salle de commandes. Depuis 1998, il a 8 ou 9 personnes sous sa responsabilité. Entretien avec un passionné.

RÉGIONS | Vers un ossuaire/mémorial pour les restes des soldats morts à Waterloo

La récente découverte d’un squelette complet d’un soldat mort à Waterloo et la redécouverte d’ossements conservés jusque-là par des particuliers n’en finissent pas de faire parler d’elles. Dans la foulée, les archéologues de l’AWaP (Agence wallonne du Patrimoine) “planchent sur la mise sur pied d’un ossuaire/mémorial. Les ossements qui y seraient conservés resteraient accessibles pour des analyses complémentaires, en particulier les squelettes complets mis au jour dans des contextes bien maîtrisés”.

FAMILLE | Un outil pour stimuler le langage de l’enfant

Durant l’enfance, des pathologies peuvent freiner l’apprentissage de nos têtes blondes à l’écriture et la prise de parole. Qu’il s’agisse d’un problème de concentration, des difficultés pour déchiffrer les mots ou d’un cheveu sur la langue, les difficultés sont multiples. Pour y remédier, des séances de logopédie s’avèrent souvent bénéfiques grâce à une série d’outils mis à disposition des enfants. Prévenir les troubles de l’apprentissage chez l’enfant grâce à la littérature jeunesse : tel est l’objectif du projet Livres en Part’Age.

RÉGIONS | Dès octobre, RESA produira son électricité verte sur le site de l’ancienne porcherie de Braives

Cette fois, le projet est lancé. Avec son permis en poche, RESA (l’intercommunale de distribution d’électricité) va installer un champ agri-voltaïque sur le site de l’ancienne porcherie du Tragot, à Latinne.

Pour l’intercommunale, il s’agit du premier projet de ce type (d’autres sont à l’étude à Blegny et Grâce-Hollogne). “En tant que distributeur, on ne peut pas produire d’électricité, note Gil Simon, directeur général RESA. Sauf pour notre propre consommation et nos pertes sur le réseau, lors du transport d’électricité, qui représentent près de 8 %. À cause de ces pertes, on est contraint d’acheter de l’électricité. Ce qui fait de nous le plus gros acheteur sur la province de Liège.”

RÉGIONS | Le studio frasnois Pearl Games contraint de fermer par le géant français des jeux Asmodee

La société éditrice de jeux de société créée en par Sébastien Dujardin est installée à Frasnes depuis 2012. Trois personnes perdent leur emploi.

CULTURE | Voyage dans l’univers des insectes de l’artiste theutoise cRoA

Les insectes, Coraline Gillet (alias cRoA) avoue en avoir une “peur phobique”, confie-t-elle. Et pourtant, du haut de ses 44 printemps, elle en a fait le sujet de prédilection de son art. “C’est un peu thérapeutique sans doute. Tout ce qui rampe ou grouille m’effraie au point de faire des bonds de trois mètres en hurlant.” Une “véritable hystérie” que la Theutoise canalise en donnant vie à des dessins et des œuvres en 3D, colorés et délicats. Si elle a toujours adoré dégainer ses crayons depuis son plus jeune âge, c’est seulement il y a quelques années que l’artiste est entrée dans l’univers des papillons, des coléoptères et de toutes ces bestioles et autres jolies curiosités que la nature nous offre.

Les œuvres de cRoA (Coraline Gillet) sont à découvrir au centre culturel de Verviers jusqu’au 9 mars. Elle expose aux côtés du bien connu LGH (Christophe Henry) et ses sculptures animalières 100 % réalisées à partir de matériaux de récupération. Deux univers qui se marient à merveille. Ils ont d’ailleurs collaboré pour présenter au total plus d’une centaine de créations uniques qui ont déchaîné les passions lors du vernissage.

CULTURE | Icônes d’une Corée sans clichés

Cloisonnée, cadenassée, secrète, inaccessible, la Corée du Nord est au cœur de bien des fantasmes occidentaux, nourris avant tout par le choix de société de ce pays à part, où l’individu se dissout quasiment entièrement dans le collectif. Si le titre de l’exposition présentée au musée de la photographie, jusqu’au 21 mai, ne souffre aucune interprétation, c’est Corée du Nord, le travail du photographe français Stéphan Gladieu peut, lui, ouvrir les pistes de lecture et de compréhension.

SPORT | Alexander Blockx a épaté en gagnant l’Australian Open juniors : “Il possède énormément d’aptitudes pour faire une belle carrière”

Même si remporter un Grand Chelem chez les juniors et se retrouver dans le top 3 mondial de la catégorie n’offrent aucune garantie pour la suite, Alexander Blockx a marqué les esprits avec son titre à Melbourne. Dans le milieu du tennis belge, on croit énormément dans l’Anversois, comme l’explique Bertrand Tinck, qui a travaillé pendant huit ans comme entraîneur à Tennis Vlaanderen.

