Dans le premier, Océane Lerouge, qui avait déjà signé une mini-série sur les troubles mentaux ( Dans ma tête), se met elle-même en scène et interroge sa vie intime. Pilules à effets secondaires indésirables et stérilets qui s’installent mal: Océane, 30 ans, échoue depuis 15 ans à trouver un contraceptif qui lui convienne. Un jour la question s’impose: pourquoi, en dehors de la capote des premiers temps, la contraception "de long terme" des couples ne serait-elle qu’une affaire de filles ?

La jeune femme part donc en quête de ce qui pourrait être la prochaine révolution sexuelle: la contraception masculine. Graal ultime, elle rencontre des hommes, en couple ou célibataires à différentes étapes de leur parcours contraceptif qui parlent égalité de la charge mentale ou souhaitent contrôler leur fertilité.

Alors que Guillaume a choisi la vasectomie par amour, Niels envisage, lui, la piqûre d’hormones, tandis qu’à Lille d’autres confectionnent leurs propres slips chauffants, une méthode vieille de plusieurs dizaines d’années mais qui en est encore au stade expérimental…

Pas assez d’études sur le sujet

La soirée se poursuivra par un débat, que présentera Julie Morelle. Elle y reviendra d’abord sur les désagréments qu’implique toujours aujourd’hui la contraception féminine, notamment pour la santé (et la fertilité future) ou l’environnement aquatique (pollué par les œstrogènes de synthèse). Le retrait, le préservatif ou les méthodes naturelles ont leurs limites, et le stérilet au cuivre, vu comme plus naturel, ne convient pas à toutes.

C’est donc naturellement que la question émerge alors de plus en plus dans la sphère publique: à quand la contraception pour homme ? Faut-il déconstruire les rôles de genres et partager la charge contraceptive ? Pourquoi ne finance-t-on pas plus d’études sur la contraception masculine ? Comment sensibiliser et former les professionnels de la santé en la matière ? Autant de questions auquel son panel d’invités, fait d’un chef de clinique, d’une autrice, d’une gynécologue, d’un prof de philo et d’un adepte de la contraception thermique.

La Trois, 20.35