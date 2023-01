Procès des attentats : « Ils m’ont baratiné, ils se sont fait exploser »

Smaïl Farisi concilie depuis des années des mélanges détonant entre alcool, médicaments et joints. Lorsqu’il a prêté puis loué son studio aux membres de la cellule terroriste, c’était évident que ce gars-là n’était pas lucide en permanence.

Aujourd’hui, il comparaît libre dans ce procès au même titre que son frère Ibrahim. Ce lundi matin, les enquêteurs se sont concentrés sur le rôle spécifique de Smaïl au sein de la cellule terro. Et on peut dire qu’il y a, à la fois, beaucoup à dire et très peu également…

Les vidéos du hall d’accueil de l’immeuble ont permis de retracer précisément tous les mouvements des suspects pendant la période infractionnelle et même en amont. En croisant les présences des différents protagonistes, l’enquêteur de la PJF dresse le constat suivant: dans son studio, Smaïl Farisi a passé 11 h 31 en compagnie d’Osama Krayem, 61 h 54 en compagnie de Khalid El Bakraoui. Mais aussi 117 h 28 en même temps qu’Ibrahim El Bakraoui et 5 h 16 avec Ali El Hadad Asufi.

Des amis d’écoles

Smaïl connaît El Hadad Asufi de son passage sur les bancs de l’institut René Cartigny à Ixelles. Par hasard, ils se croisent dans le centre de Bruxelles et échangent leurs numéros. C’est El Haddad qui repend ensuite contact avec Samïl Farisi. "Il lui parle des problèmes de logement d’Ibrahim El Bakraoui et il accepte de l’héberger gratuitement, " explique l’enquêteur. Celui qui allait devenir un des terroristes de Zaventem, il le connaissait aussi de l’école.

Son appartement à Etterbeek, Farisi l’occupait peu. C’était plutôt une opportunité afin de conserver ses droits au CPAS et d’avoir un pied-à-terre lorsqu’il était saoul afin de ne pas infliger sa situation à ses parents. De manière générale, il continuait à vivre au domicile familial d’Anderlecht.

Le studio sera alors occupé à partir du début du mois d’octobre 2015 par Ibrahim EL Bakraoui. Il sera rejoint par son frère, Khalid le 26 novembre. Et par Krayem peu avant les attentats.

Smaïl Farisi ne semble pas prendre conscience de ce qui se trame sous son toit. Il continue à y passer régulièrement, notamment parce qu’il arrête le prêt de son studio et demande un loyer.

Le 17 mars, il débarque dans l’appartement après avoir vu la photo des frères El Bakraoui faire la une des journaux où on les présente comme des terroristes. Khalid le rassure et Farisi déclare aux enquêteurs: "je réalise qu’il y a un problème avec l’appartement. J’y vais pour mettre la pression dans l’espoir qu’ils quittent l’appartement. Je ne crois pas à l’histoire de terrorisme." Dans la vidéo de reconstitution, S. Farisi explique: "comme ils ont un passé dans le grand banditisme, ils me disent qu’on veut leur coller ‘ça’ sur le dos." Il y aurait une méprise à leur sujet, aurait tenté de rassurer Khalid El Bakraoui. Il dit aussi qu’il avait peur de Khalid: "dans ses yeux, il y avait des menaces."

Mais le soir des attentats, le 22 mars 2016, S. Farisi associe les photos diffusées à ses locataires. "Le monde s’est écroulé, mes jambes ont tremblé, le tourbillon…" Il déclare avoir été piégé: "il n’y a pas d’explication, ils m’ont baratiné, ils se sont fait exploser…"

« J’ai manqué de conseils »

En discutant avec sa famille, il décide de ne rien dire à la police et procède au nettoyage de l’appartement. Les toilettes et la douche sont bouchées car Krayem y a évacué ses explosifs. "J’ai manqué de conseils, dit Farisi. Je ne savais pas quoi faire." C’est là qu’il fera appel à son frère, Ibrahim (également accusé libre de ce procès), pour procéder au déménagement.

Pour son rôle présumé dans la cellule, Smaïl Farisi a été privé de liberté entre le 1er avril 2016 et le 1er février 2018. Près de 2 ans qui pourraient lui permettre de ne pas retrouver la prison au terme de ce procès. "Je n’ai pas réagi comme quelqu’un de normal… je ne suis pas une pourriture," dit-il lors de la reconstitution. Était-il radicalisé ? "Je suis un bourlingueur, un picoleur, j’aime la vie. La religion sous cet angle, c’est pas pour moi. " Les enquêteurs ont d’ailleurs confirmé qu’il n’avait qu’un intérêt limité pour l’islam.